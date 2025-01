OpenAI: Kitajci uporabili našo tehnologijo za razvoj klepetalnega robota

OpenAI, ki je razvil ChatGPT, je v izjavi za Financial Times povedal, da so našli dokaze, ki kažejo na to, da je kitajsko startup podjetje za razvoj svojega robota uporabilo njihove modele. Bloomberg poroča, da Microsoft, ki je največji vlagatelj v OpenAI, že preiskuje, ali so bili podatki ameriškega podjetja uporabljeni na nepooblaščen način.

Zaskrbljen je tudi Trumpov prvi mož na področju umetne inteligence v Beli hiši David Sacks. V oddaji na televiziji Fox News je ponovil pomisleke OpenAI. "Obstajajo precejšnji dokazi, da je DeepSeek pridobil znanje iz modelov OpenAI," je dejal. Kot je napovedal, bodo vodilna ameriška podjetja na področju umetne inteligence v prihodnjih mesecih sprejela potebne ukrepe za preprečevanje t.i. destilacije znanja. To tehniko razvijalci aplikacij uporabljajo za doseganje boljše zmogljivosti manjših modelov z uporabo podatkov iz večjih in zmogljivejših modelov, kar jim omogoča doseganje podobnih rezultatov po veliko nižji ceni, poroča BBC.