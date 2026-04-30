OpenAI modelom ChatGPT: Nehaj govoriti o goblinih

Podjetje OpenAI je v objavi na blogu sporočilo, da so v odgovorih klepetalnega robota ChatGPT, ki ga poganja njihov najnovejši paradni model GPT-5 opazili povečano število omemb mitoloških bitij, denimo goblinov in gremlinov.

Razvijalci ChatGPT-ja so odkrili njegovo "čudno naklonjenost do goblinov". FOTO: AP

Ko so uporabniki in zaposleni opozorili na težavo, je OpenAI sprejel ukrepe za 'blažitev', vključno z navodilom orodju za kodiranje Codex, naj ne omenja goblinov, razen če je to resnično relevantno za odgovor. 'Zagata' z mitološkimi bitji je, kot piše BBC, osvetlila izzive, s katerimi se soočajo podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem umetne inteligence, med katerimi so tudi takšne napake in jezikovne posebnosti.

Število omemb 'goblinov' se je povečalo za 175 odstotkov

Iz raziskovalnega laboratorija OpenAI so ob tem sporočili, da so povečano omembo goblinov, gremlinov in drugih fantazijskih bitij prvič opazili po lansiranju GPT-5 – 1. novembra lani. "Uporabniki so se pritoževali, da je jezikovni model v pogovorih deloval nenavadno, kar je spodbudilo preiskavo specifičnih verbalnih tikov," je podjetje navedlo v objavi.

Kot so dodali, je raziskovalec, ki je videl nekaj omemb izraza 'goblin', razvijalce prosil, naj preverijo, kaj se dogaja. Ti pa so nato ugotovili, da se je pojavnost tega izraza v odgovoril ChatGPT-ja od 1. novembra povečala za kar 175 odstotkov. Narasla je tudi uporaba izraza 'gremlin' – za 52 odstotkov. Kot pravijo pri OpenAI, je lahko "en majhen goblin v odgovoru neškodljiv, celo očarljiv", a je tolikšen porast njihovega pojavljanja v odgovorih upravičil preiskavo.

Rakuni, troli, orki, golobi

Še pred obavo na blogu, v kateri je OpenAI podrobno opisal težavo, pa so na nenavadno podrobnost med vrsticami kode, ki daje navodila programskemu asistentu Codexu, kako naj se obnaša v interakcijah z uporabniki, opazili uporabniki družbenih omrežij. Poleg tega, da so mu razvijalci 'naročili', naj se izogiba klišejskim izrazom, so zapisali, da "nikoli ne sme govoriti o goblinih, gremlinih, rakunih, trolih, orkih, golobih ali drugih živalih in bitjih, razen če je to absolutno in nedvoumno pomembno za uporabnikovo poizvedbo". "To je resnično noro," je navodilo komentiral nek uporabnik Reddita. "Zakaj ima GPT 5.5 'prepoved približevanja' rakunom, goblinom in golobom?" Spet drugi ugibajo, da so pri podjetju to storili namenoma – za ustvarjanje 'pompa' okoli orodij umetne inteligence. Pri OpenAI so to zanikali in v odgovoru uporabniku na družbenem omrežju X zapisali, da "resnično ne gre za nikakršen marketinški trik". Kot še pojasnjujejo, se je osrednja težava očitno pojavila med učenjem modelov za komunikacijo v slogu določenih tipov osebnosti – v tem primeru z lastnostmi 'piflarja'. Razvijalci so še ugotovili, da je bil ta sistem 'nenamerno' spodbujen k pogostejši omembi goblinov, gremlinov in drugih bitij v metaforah. Testiranje je namreč pokazalo, da je bil 'piflarski' ChatGPT odgovoren za 66,7-odstotka vseh teh omemb. V primeru, da bi bil takšen odziv klepetalnega robota nagrajen ali drugače okrepljen, pa bi se ta 'tik' lahko razširil na širše učenje modelov.

Bo ChatGPT kmalu imel goblinsko osebnost? FOTO: Shutterstock