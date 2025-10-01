Svetli način
Znanost in tehnologija

OpenAI predstavil Soro 2: videi so se povsem približali realnosti

San Francisco, 01. 10. 2025 13.53 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , D.L.
Komentarji
3

Ameriška družba OpenAI, ki stoji za klepetalnim robotom ChatGPT, je predstavila najnovejšo različico modela generativne umetne inteligence za ustvarjanje video vsebin Sora. Poleg novega modela so predstavili tudi istoimensko aplikacijo, prek katere se bodo uporabniki lahko vstavili v prizore, ki bodo ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence.

Umetna inteligenca
Umetna inteligenca FOTO: Profimedia

Model generativne umetne inteligence Sora 2 po navedbah OpenAI lahko ustvarja videe z bolj fizično natančnimi gibi, zvočnimi učinki in sinhroniziranim dialogom.

Kot so zapisali v objavi na svoji spletni strani, lahko Sora 2 izvede naloge, ki so bile za prejšnje različice modelov za generiranje video vsebin izjemno težke oz. celo nemogoče.

"Prejšnji modeli so preveč optimistični – spreminjajo predmete in deformirajo realnost, da bi uspešno izvedli besedilno navodilo uporabnika. Na primer, če košarkar zgreši met, se žoga lahko spontano teleportira v koš. S Soro 2 se bo žoga, če košarkar zgreši met, odbila od table," so pojasnili.

Poleg novega modela pa so pri OpenAI predstavili tudi aplikacijo Sora, ki je trenutno na voljo samo v ZDA in Kanadi. Uporabnikom bo omogočala, da se vstavijo v prizore, ustvarjene z umetno inteligenco. Svoje stvaritve bodo lahko nato uporabniki znotraj aplikacije delili na podoben način kot v aplikacijah TikTok in Instagram.

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
01. 10. 2025 15.13
+1
živjo sem Sora, tvoje sanjsko dekle, za srečanje s tabo mi nakaži 10.000 eur, da se pripeljem iz Avstralije k tebi v Slovenijo
ODGOVORI
1 0
RichPiana
01. 10. 2025 14.45
Grok to ze zna.
ODGOVORI
0 0
Mr Nobady
01. 10. 2025 14.25
+1
Jah, ta umetna stvar me ne zanima preveč.
ODGOVORI
1 0
