OpenAI predstavil Soro 2: videi so se povsem približali realnosti

Model generativne umetne inteligence Sora 2 po navedbah OpenAI lahko ustvarja videe z bolj fizično natančnimi gibi, zvočnimi učinki in sinhroniziranim dialogom.

Kot so zapisali v objavi na svoji spletni strani, lahko Sora 2 izvede naloge, ki so bile za prejšnje različice modelov za generiranje video vsebin izjemno težke oz. celo nemogoče.

"Prejšnji modeli so preveč optimistični – spreminjajo predmete in deformirajo realnost, da bi uspešno izvedli besedilno navodilo uporabnika. Na primer, če košarkar zgreši met, se žoga lahko spontano teleportira v koš. S Soro 2 se bo žoga, če košarkar zgreši met, odbila od table," so pojasnili.

Poleg novega modela pa so pri OpenAI predstavili tudi aplikacijo Sora, ki je trenutno na voljo samo v ZDA in Kanadi. Uporabnikom bo omogočala, da se vstavijo v prizore, ustvarjene z umetno inteligenco. Svoje stvaritve bodo lahko nato uporabniki znotraj aplikacije delili na podoben način kot v aplikacijah TikTok in Instagram.