Znanost in tehnologija

OpenAI v bitko z Googlom: predstavil brskalnik z umetno inteligenco

Washington, 22. 10. 2025 07.50 | Posodobljeno pred 1 uro

OpenAI, proizvajalec klepetalnega robota ChatGPT, se je pridružil novi tehnološki bitki. Predstavil je namreč nov spletni brskalnik, ki ga poganja umetna inteligenca. S ChatGPT Atlasom želi izzvati velika podjetja na tem področju, tudi trenutno najbolj priljubljen brskalnik na svetu – Google Chrome. Kako veliko konkurenco jim v resnici predstavlja?

"Upamo, da bodo ljudje v prihodnosti internet uporabljali na ta način," je dejal izvršni direktor podjetja OpenAI Sam Altman ob predstavitvi novega spletnega brskalnika ChatGPT Atlas. Ta odpravlja naslovno vrstico, ki je sicer ključna funkcija za iskanje po spletu. Kot je dejal Altman, pa so brskalnik "zgradili okoli orodja ChatGPT".

Inovacijo so predstavili v torek ter sporočili, da je orodje že na voljo globalno za operacijske sisteme macOS. Uporabnikom opreme Windows, iOS in Android pa so zagotovili, da bodo tudi oni lahko že kmalu preizkusili novi brskalnik.

Spletni brskalnik ChatGPT Atlas
Spletni brskalnik ChatGPT Atlas FOTO: Profimedia

Ena ključnih funkcij novega brskalnika, ki jih podjetje oglašuje, je pomnilnik, kar pomeni, da lahko brskalnik vidi in si zapomni uporabnikovo iskanje ter na ta način prilagodi tudi svoje spletno iskanje. V svojo zgodovino pa ima vpogled tudi uporabnik, ki lahko z njo tudi upravlja.

Vedno več uporabnikov interneta se pri iskanju odgovorov in priporočil odloča za uporabo velikih jezikovnih modelov (LLM), kot je ChatGPT.

Uporabniki imajo tudi možnost spletnega brskanja brez beleženja zgodovine. Je pa podjetje ob tem dejalo, da se iskana vsebina ne uporablja za učenje modelov umetne inteligence podjetja.

ChatGPT Atlas ima tudi način agenta, pri katerem ChatGPT namesto uporabnika izvaja različna dejanja, kot je na primer nakupovanje živil ali urejanje dokumenta, na katerem uporabnik morda dela. "Ta brskalnik nas bo približal super-asistentu, ki razume naš svet in nam pomaga doseči zastavljene cilje," so sporočili v podjetju OpenAI. Vendar pa je ta funkcija trenutno na voljo zgolj plačljivim naročnikom ChatGPT.

Za pridobivanje uporabnikov svojih spletnih storitev je podjetje sklenilo partnerstva s spletnimi trgovinami, kot sta Etsy in Shopify, ter s storitvami za opravljanje rezervacij, kot sta Expedia in Booking.

Kako resno konkurenco predstavlja ostalim brskalnikom?

"Verjamem, da bodo uporabniki preizkusili nov brskalnik OpenAI," je dejal Pat Moorhead, izvršni direktor in glavni analitik pri Moor Insights & Strategy. Vendar pa je vseeno skeptičen, da bi lahko Atlas predstavljal resen izziv za Chrome ali Microsoft Edge.

"Bolj običajni, začetniki in poslovni uporabniki bodo namreč zgolj počakali, da te funkcije implementirajo tudi njihovi najljubši brskalniki," je pojasnil ter dodal, da Microsoft Edge že zdaj ponuja številne od teh zmogljivosti.

Preberi še ChatGPT februarja s 400 milijoni aktivnih tedenskih uporabnikov

Google je trenutno prevladujoči internetni brskalnik, podjetje pa je septembra sporočilo, da bodo v Chrome vgradili svojega pomočnika z umetno inteligenco Gemini ter kasneje zagotovili tudi funkcije za opravljanje nalog, kot sta nakupovanje in načrtovanje sestankov.

Medtem je Perplexity že predstavil brskalnik, ki ga poganja umetna inteligenca, za poenostavitev iskanja in celo nakupovanje na Amazonu.

chatgpt atlas spletni brskalnik umetna inteligenca openai
