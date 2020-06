Japonski raziskovalci so iznašli nov način za opraševanje rastlin. S pomočjo milnih mehurčkov so namreč uspeli oploditi hruško, uspešnost pa je bila enaka kot pri ročnem opraševanju. Zdaj testirajo uporabo dronov za opraševanje z milnimi mehurčki.

Opraševanje rastlin je ključnega pomena pri pridelavi številnih vrst sadja in zelenjave. Ključne pri opraševanju pa so pogosto čebele in druge žuželke opraševalke, a število teh v zadnjih desetletjih po vsem svetu upada. Prav zato raziskovalci v zadnjih letih pospešeno iščejo alternativne metode opraševanja rastlin. Japonski raziskovalci so denimo poskusili cvetove sadnih dreves opraševati z majhnimi droni. Toda, čeprav so bili ti le dva centimetra veliki, so med samim opraševanjem poškodovali cvetove, s tem pa se je trud izničil. Nato se je nekega dne znanstveniku Eijiru Miyaku z japonskega naprednega inštituta za znanost in tehnologijo porodila ideja, da bi poskusili rastline oploditi z milnimi mehurčki. Inspiracijo je dobil, ko je svojega sina opazoval med igro v parku. "S sinom sva se igrala z milnimi mehurčki v parku v bližini mojega doma, ko je milni mehurček slučajno zadel obraz mojega sina," je za BBC povedal Miyako. Prešinilo ga je, da milni mehurčki ne povzročijo nobene škode na površini, kjer pristanejo, saj so nežni, lahki in fleksibilni. "Pomislil sem, da mehurčki ne poškodujejo cvetov in bi bili idealni material za polinacijo," je dejal.

Nato je začel eksperimentirati v laboratoriju in kmalu s pomočjo optične mikroskopije potrdil, da milni mehurčki lahko prenašajo cvetni prah. Seveda se je takoj zavedal, da bi bila večina konvencionalnih mil strupena za nežne cvetove rastlin, zato je razvil milne mehurčke, ki so "kemično funkcionalizirani". Vsak od teh mehurčkov lahko prenaša do 2000 zrnc cvetnega prahu. Uspešnost približno 95-odstotna S kolegi je nato metodo opraševanja z milnimi mehurčki preizkusil na sadovnjaku hrušk. Ponekod zaradi pomanjkanja čebel sadna drevja oprašujejo tudi ročno, z nežnimi čopiči. Približno 16 dni po tem, ko so nad drevesa v sadovnjaku poslali milne mehurčke, so se iz cvetov oblikovale majhne hruške. Uspešnost opraševanja z mehurčki je bila enaka kot pri ročnem opraševanju, so ugotovili raziskovalci. "Stopnja uspešnosti tako pri opraševanju z milnimi mehurčki kot pri ročnem opraševanju je bila približno 95-odstotna, med njimi pa nismo opazili pomembnejših razlik," je dejal Miyako. Pravzaprav je oblika in velikost mladih plodov bila enaka kot pri hruškah, ki so jih opraševali ročno. "Vendar naša metoda ima več potencialnih prednosti v smislu avtomatizacije in zmanjšanja potrebnega cvetnega prahu v prihodnosti," je navdušen japonski raziskovalec.

icon-expand Milni mehurčki za opraševanje morajo biti iz posebnega mila, ki ni škodljiv rastlinam FOTO: Dreamstime