Kaj je v življenju Optimusa najtežje? 'Učiti se biti čim bolj človeški'

Že mogoče, da je na tokratnem Teslinem dogodku Elon Musk predstavil Robotaxi in Robovan. A zvezda dogodka je bil humanoidni robot Optimus, ki je očaral množico s svojo sposobnostjo gibanja in komunikacije. Med dogodkom je robot prihajal med ljudi in pokazal, kako blizu je Tesla realizaciji robotskega pomočnika za vsakdanje življenje.

Optimus je bil med dogodkom uporabljen celo kot natakar, kar je samo po sebi močan simbol njegovega potenciala za uporabo v realnem svetu. Musk je poudaril, da bo ta robot kmalu sposoben opravljati različne naloge, od gospodinjskih opravil do skrbi za otroke. S svojo humanoidno obliko in zmožnostjo interakcije z ljudmi naj bi Optimus postal del našega vsakdana in tako olajšal številne naloge. Cena za Optimus robota bo po Muskovih besedah znašala med 20.000 in 30.000 dolarjev. To ga postavlja v cenovni razred, ki je dostopen širokemu krogu kupcev, še posebej če upoštevamo, da gre za humanoidnega robota z naprednimi funkcijami. Musk je optimističen glede prihodnosti te tehnologije in napoveduje, da bo Optimus postal eno največjih in najpomembnejših Tesla izdelkov do zdaj.

Čeprav so trenutno zmožnosti robota še omejene na preproste geste in gibanja, Musk obljublja, da bo Optimus do konca leta sposoben opravljati uporabne naloge. Medtem ko se robot še razvija, naj bi prve enote za prodajo postale na voljo že naslednje leto. Pričakovanja so visoka, saj Tesla postavlja robota kot naslednji preboj na področju tehnologije, podobno kot je bil preboj z električnimi avtomobili. Optimus pa ni zgolj tehnološki projekt, temveč tudi pomemben mejnik v prihodnosti robotike in avtomatizacije. Musk verjame, da bi lahko ti roboti postali temeljni del družbe, ki bo pomagal pri reševanju težav, kot so pomanjkanje delovne sile in skrb za starejše prebivalstvo. Njihova vsestranskost naj bi jim omogočila, da delujejo tako v gospodinjstvu kot tudi v industrijskih okoljih. Optimus ni prvi poizkus razvoja humanoidnega robota, vendar pa je Tesla s svojo inovativno tehnologijo in obsežnimi sredstvi ena izmed vodilnih na tem področju. Cilj je, da ti roboti ne bodo le visoko specializirani stroji, temveč vsestranski pomočniki, ki bodo izboljšali življenje ljudi.

Čeprav navdušenja nad humanoidnimi roboti med tehnološkimi navdušenci ne manjka, pa seveda tudi tukaj velja, da vse, kar se sveti ni zlato, zato ne manjka niti pomislekov izven tehnološke sfere. Ena glavnih skrbi je povezana z vprašanjem varnosti. Roboti, zasnovani za interakcijo z ljudmi in opravljanje nalog v naših domovih, morajo delovati brezhibno, da bi preprečili morebitne nesreče ali nepravilnosti v delovanju. Napake v delovanju, kot so napačna interpretacija okolja ali nepričakovane poteze robota, bi lahko ogrozile varnost uporabnikov, še posebej v občutljivih situacijah, kot so skrb za otroke ali starejše. Druga težava je povezana z visoko stopnjo avtomatizacije, ki bi jo takšni roboti prinesli v vsakdanje življenje in gospodarstvo. Čeprav naj bi Optimus olajšal številna opravila, bi lahko hkrati predstavljal grožnjo številnim delovnim mestom, zlasti v sektorjih, kjer je poudarek na fizičnih opravilih, kot so gostinstvo, logistika in nega. Ta tehnološki napredek bi lahko prispeval k povečanju brezposelnosti, saj bi delovna mesta, ki jih trenutno opravljajo ljudje, nadomestili roboti. Tretja slabost se nanaša na vprašanje zasebnosti in nadzora. Ker je Optimus zasnovan za delovanje v domačem okolju in potencialno povezovanje z drugimi pametnimi napravami, obstaja tveganje za zlorabo podatkov. Povezljivost z internetom in stalni dostop do informacij o vsakodnevnih dejavnostih uporabnikov bi lahko predstavljala vdor v zasebnost z nepredstavljivimi posledicami.