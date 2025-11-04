Svetli način
Znanost in tehnologija

Orke v Mehiki napadle morske pse in pojedle njihova jetra

Ciudad de México, 04. 11. 2025 18.30

N.L.
V Mehiki so posneli skupino ork, ki je lovila in napadla mlade morske pse ter nato pojedla njihova energijsko bogata jetra. Raziskovalci so ugotovili tudi, da so orke morskega psa obrnile na hrbet in ga s tem onesposobile.

Z različnimi kamerami in droni so raziskovalci avgusta 2020 prvič posneli skupino petih samic ork, ki so skupaj napadle mladega morskega psa, mu odtrgale jetra, ki so si jih nato razdelile med seboj in pojedle. Le nekaj minut kasneje so napadle še enega morskega psa. Avgusta 2022 pa so ujeli napad skupine ork, v kateri so bili tudi samci. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V dveh od treh primerov so orke morskega psa imobilizirale tako, da so ga prevrnile na hrbet in s tem preprečile, da bi jih ugriznil ali nazaj napadel. "Posnetki dokazujejo ponavljajoče učinkovite napade ork, ki morske pse obrnejo in jih s tem onesposobijo, kar jim omogoča napad na njihove organe," izsek študije povzemajo pri CNN. 

Gre za prvi tak zabeležen primer v Mehiki in je podrobno opisan v študiji, ki je bila ta teden objavljena v reviji Frontiers in Marine Science.

Pred tem so take primere napadov ork sicer že zabeležili v morju ob Južni Afriki, Avstraliji in v Kaliforniji. 

Morska biologinja Alison Towner je na CNN povedala še, da taki napadi niso osamljeni primeri, vendar jih vseeno niso zaznali v vseh populacijah ork. "Ko se ta tehnika enkrat uveljavi v določeni skupini ork, postane del njene lovske kulture. Za orke, ki znajo varno ravnati z morskim psom, pa je prehranska nagrada zelo visoka."

orke morski psi napad morje napadi jetra
antirepresija
04. 11. 2025 20.18
+1
A tukaj pa se da komentirati? Pri prijateljih iz Zabjeka pa ne? SRAMOTA! Cesar ta oblast in novinarji ne razumejo,da v ljudeh vre. Bolj kot boste cenzurirali, bollj bo v folku vrelo. In dobili boste drzavljansko vojno! Ce ne bi bilo cenzure, bi sproti resevali tezave. Zdaj pa jih pac NE! To bo imelo velike posledice.
ODGOVORI
1 0
Brus123
04. 11. 2025 20.22
Ravno zato ker vre, ne dovolijo komentiranja, vrstijo se tv prispevki kao so ubogi te ljudje in kako jih bodo integrirali .... oni pa nabijajo z avtomatskim orožjem in ustrahujejo, kradejo itd. naprej....
ODGOVORI
0 0
Brus123
04. 11. 2025 20.15
+1
Tele orke pa niso od muh. Me pa zanima kakšnega okusa so.
ODGOVORI
1 0
myomy
04. 11. 2025 20.15
Pražene na čebuli so boljše.
ODGOVORI
0 0
Roadkill
04. 11. 2025 20.10
topla voda
ODGOVORI
0 0
vvvilice
04. 11. 2025 20.10
+1
Živali roparice vedno pojedo najprej jetra. Se pa jetra tudi hitro pokvarijo. Živali že vedo, kako in kaj.
ODGOVORI
1 0
Mali medo
04. 11. 2025 19.58
+0
To vsi vemo že 20 let edino vi ne.
ODGOVORI
2 2
anabanana
04. 11. 2025 19.55
Hahaaaaaaa, kaki močn članek, Hahaaaaaaa 🤥
ODGOVORI
0 0
1butnskala
04. 11. 2025 19.43
+3
Neverjetni ste
ODGOVORI
3 0
NeXadileC
04. 11. 2025 19.25
+1
Hipovitaminoza?
ODGOVORI
1 0
