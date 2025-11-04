Orke v Mehiki napadle morske pse in pojedle njihova jetra

Z različnimi kamerami in droni so raziskovalci avgusta 2020 prvič posneli skupino petih samic ork, ki so skupaj napadle mladega morskega psa, mu odtrgale jetra, ki so si jih nato razdelile med seboj in pojedle. Le nekaj minut kasneje so napadle še enega morskega psa. Avgusta 2022 pa so ujeli napad skupine ork, v kateri so bili tudi samci.

V dveh od treh primerov so orke morskega psa imobilizirale tako, da so ga prevrnile na hrbet in s tem preprečile, da bi jih ugriznil ali nazaj napadel. "Posnetki dokazujejo ponavljajoče učinkovite napade ork, ki morske pse obrnejo in jih s tem onesposobijo, kar jim omogoča napad na njihove organe," izsek študije povzemajo pri CNN.

Gre za prvi tak zabeležen primer v Mehiki in je podrobno opisan v študiji, ki je bila ta teden objavljena v reviji Frontiers in Marine Science.

Pred tem so take primere napadov ork sicer že zabeležili v morju ob Južni Afriki, Avstraliji in v Kaliforniji.

Morska biologinja Alison Towner je na CNN povedala še, da taki napadi niso osamljeni primeri, vendar jih vseeno niso zaznali v vseh populacijah ork. "Ko se ta tehnika enkrat uveljavi v določeni skupini ork, postane del njene lovske kulture. Za orke, ki znajo varno ravnati z morskim psom, pa je prehranska nagrada zelo visoka."