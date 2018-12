Osamljeni George pomaga razvozlavati skrivnosti dolgega življenja

Zadnji predstavnik galapaških orjaških želv – Osamljeni George, čeprav je poginil že leta 2012, še zmeraj 'pomaga' znanstvenikom odkrivati 'skrivnosti zdravja in večne mladosti'. Želve velikanke so sicer znane po dolgoživosti, pri njih pa so znanstveniki našli genske variante, povezane s staranjem in rakom. A želvak George je imel gene, ki preprečujejo nastanek raka, celo podvojene.

Znanstveniki skušajo s pomočjo DNK dveh vrst želv velikank, med drugim zadnjega pripadnika zdaj že izumrle podvrste galapaških orjaških želv Chelonoidis abingdonii – Osamljenega Georgea, kot so ga poimenovali – razvozlati skrivnosti dolgega življenja. Želvak, ki je kot zadnji predstavnik svoje vrste postal simbol boja za ohranjanje izumirajočih in ogroženih živalskih vrst, je namreč dočakal najmanj 100 let, po nekaterih podatkih pa celo med 120 in 130. Poginil je leta 2012 v ujetništvu na otoku Santa Cruz, a so številni znanstveniki v njem našli navdih za nadaljnje raziskave.

Georgeevi skrbniki v galapaškem narodnem parku so si vrsto let prizadevali, da bi ga sparili s katero od samic, podobnih njegovi vrsti, a neuspešno.

Raziskovalci ameriške univerze Yale so se namreč lotili podrobnejšega proučevanja njegovega DNK. Vzorce so sicer odvzeli dve leti pred njegovim poginom. Znanstveniki nove informacije tako 'črpajo' iz tega genoma, hkrati pa izvajajo primerjalne študije z DNK drugih vrst želv. Na tak način skušajo predvsem izolirati posebnosti genoma, ki vpliva na zdravje in staranje, hkrati pa upajo, da jim bo Georgeeva genetska zasnova razkrila, kaj je bila skrivnost njegove 'večne mladosti'. Ugotovitve bi namreč lahko pomembno prispevale tudi k izboljšanju razumevanja staranja in raka pri ljudeh, saj imata človek in želva velikanka 90 odstotkov enake genske zasnove. "George nam še vedno omogoča učenje in nam daje lekcije," je pojasnila Adalgisa Caccone, ena od avtoric študije, objavljene v znanstveni reviji Naravna ekologija in evolucija, ki jo izdaja Oddelek za ekologijo in evolucijsko biologijo Univerze Yale.

Osamljeni George, zadnji predstavnik orjaških želv z otoka Pinta, je postal simbol boja za ohranitev izumirajočih živalskih vrst. Poginil je leta 2012, a njegov DNK še zmeraj 'živi' v vzorcih, ki jih je Cacconova odvzela leta 2010. Skrbniki so mu leta skušali najti tudi primerno družico, a neuspešno. FOTO: AP

Še eden od sodelujočih strokovnjakov – Carlos Lopez Otin z Univerze v Oveidu v Španiji, je dejal, da bi te raziskave lahko pomagale izboljšati razumevanje ključnih značilnosti staranja. "Pred tem smo proučili in opisali devet značilnosti staranja. Na podlagi te razvrstitve smo po preučitvi 500 genov našli zanimive dejavnike, ki bi lahko vplivali na procese staranja, šest od teh smo našli pri orjaških želvah. Na ta način smo odprli nove poti raziskovanja staranja," je poudaril. Geni, ki preprečujejo nastanek raka, pri orjaških želvah podvojeni "Želve velikanke smo izbrali, ker so ene najdlje živečih živali in so verjetno razvile tudi nekatere genske mehanizme za zmanjšanje tveganja za razvoj raka," pa je povedal eden od soavtorjev študije z avstralske univerze Flinders Luciano Beheregaray. "Zato so izvrsten model za proučevanje dolgega življenja in s starostjo povezanih bolezni," je dodal in kot piše na spletni strani univerze.

Strokovnjaki skušajo ugotoviti, kako je tako imenovana genetska duplikacija pri Georgeu vplivala na obnavljanje poškodovanih celic, posledično pa zmanjševala možnosti za nastanek rakavih obolenj.

Eno ključnih področij raziskav se osredotoča prav na vprašanje, zakaj je rak pri orjaških želvah tako redek. Že dalj časa je namreč dokazano ravno nasprotno – velikost in višina pomembno vplivata na možnost obolenja. Večje živali (in tudi višji ljudje) imajo tako v teoriji več možnosti, da zbolijo za rakom. Proučili so več kot 3000 genov, v genomih pa so našli več variant, ki bi lahko vplivale na šest od devetih znakov staranja. Prav tako so našli gene, ki bi bili lahko povezani z rakom pri človeku. "Več teh genov je pri človeku zapisanih samo enkrat, pri želvah velikankah pa so nekateri podvojeni, nekateri celo potrojeni," je ugotovitve navedel Beheregaray. "Vemo, da podvojitev genov deluje na njihovo delovanje," je pojasnil soavtor študije. Ravno te podvojitve bi lahko vplivale tudi na sposobnost želv velikank, da zelo dolgo živijo. To bodo ugotavljali v prihodnjih raziskavah.

Želve velikanke niso povsem odporne na raka, vendar pa je raven te bolezni pri njih zelo nizka. Kot je pojasnil profesor z avstralske univerze, je rak posledica težav med celično delitvijo. Napake najverjetneje povzroča DNK. Želve velikanke so torej morda razvile mehanizem za preprečevanje tega.

Tovrstni geni so ključni pri regulaciji celičnih procesov in lahko igrajo vrsto različnih vlog, med drugim pomagajo pri samouničenju poškodovanih oziroma okvarjenih celic ali preprečujejo njihovo nadaljnjo delitev. Geni, ki pripomorejo k zaviranju nastanka rakavih celic, lahko tudi preprečijo, da bi celica 'izpolnila' svojo funkcijo in pustila, da se tumor razraste toliko, da bi ogrožal imunski sistem oziroma da ga ta ne more več nadzorovati. Več kot je tovrstnih genov, manj je torej možnosti za nastanek raka. Avtorji študije so prav tako našli podobne gene, ki vplivajo na zmožnost popravila okvarjenega DNK, presnovo in imunski sistem, ki pa jih pri živalih s krajšo življenjsko dobo niso našli. Po njihovem bi lahko ti geni orjaškim želvam omogočali učinkovit boj z okužbami in preživetje daljših obdobij brez hrane, posledično pa tako vplivali (in tudi pojasnili) njihovo velikost in dolgo življenjsko dobo.

S proučevanjem galapaških želv se bodo znanstveniki skušali dokopati do spoznanj o staranju in raku pri ljudeh. FOTO: AP