V Avstriji so pri Zveznem uradu za varnost v zdravstvu (BASG) doslej zabeležili 793 prijav domnevnih neželenih učinkov zdravil z učinkovinama semaglutid in tirzepatid, ki se uporabljata pri zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2 in debelosti. Kot poroča avstrijski Kronen Zeitung, je bilo med prijavljenimi primeri tudi osem takšnih s smrtnim izidom. Od skupno 793 prijav se jih 247 nanaša na semaglutid, 546 pa na tirzepatid. Obe učinkovini spadata med zdravila, ki vplivajo na uravnavanje krvnega sladkorja in apetita ter lahko pomagajo pri zmanjševanju telesne teže. Prijava neželenega učinka sicer še ni dokaz. "Podatki se nanašajo na sume neželenih učinkov, torej zdravstvene dogodke, opažene med uporabo zdravila. Ni pa nujno, da so ti dogodki povezani z zdravilom ali da jih je zdravilo povzročilo," so za medij pojasnili pri BASG. Šele podrobna znanstvena presoja vseh razpoložljivih podatkov lahko pokaže, ali obstaja vzročna povezava med uporabo zdravila in prijavljenimi zdravstvenimi zapleti.

Trebušna slinavka FOTO: Thinkstock

Od slabosti in bruhanja do vnetja trebušne slinavke

Najpogostejši neželeni učinki zdravil s semaglutidom in tirzepatidom so prebavne težave, predvsem slabost, bruhanje, driska in zaprtje. Pojavljajo se lahko tudi napenjanje, bolečine v trebuhu, zgaga, glavobol in utrujenost. Večina teh težav je blagih do zmernih in običajno kratkotrajnih, zlasti v začetnih tednih zdravljenja. Med resnejšimi prijavljenimi zapleti avstrijski zdravstveni organi navajajo vnetje trebušne slinavke, vnetje žolčnika, motnje prekrvitve vidnega živca in atrijsko fibrilacijo oziroma motnjo srčnega ritma. V izjemnih primerih so poročali tudi o poslabšanju vida.

Zdravila so na recept, nevarnost predstavljajo tudi ponaredki

Avstrijski zdravstveni organi poudarjajo, da gre za zdravila na recept, ki jih je treba uporabljati pod zdravniškim nadzorom. Nepravilna uporaba lahko poveča tveganje za zdravstvene zaplete. Dodatno nevarnost predstavljajo ponarejene različice zdravil za hujšanje, ki se pojavljajo predvsem na spletu. BASG redno opozarja na ponaredke, Europol pa trenutno ocenjuje, da ponarejena zdravila za zmanjševanje telesne teže predstavljajo veliko zdravstveno tveganje.

Maščoba v pasu FOTO: Thinkstock

Strokovnjaki opozarjajo na pomanjkljiv nadzor in nevarne zaplete

O smrtih in hudih zdravstvenih zapletih med uporabniki zdravil za hujšanje poročajo tudi iz drugih držav. V Veliki Britaniji so po podatkih regulatorja MHRA do avgusta 2026 pri zdravilih Mounjaro, Wegovy in Saxenda zabeležili skupno 216 prijav s smrtnim izidom. Posebej skrb vzbujajo tudi poročila o akutnem vnetju trebušne slinavke. Britanski regulator je že junija 2025 poročal o desetih smrtih pri uporabnikih zdravil iz skupine GLP-1, pri katerih se je pojavil pankreatitis. Zaradi poročil o hudih, tudi smrtnih oblikah tega zapleta je januarja 2026 dodatno okrepil varnostna opozorila. Zdravstveni organi ob tem poudarjajo, da vsaka prijavljena smrt še ne pomeni, da jo je povzročilo zdravilo. Vzročno povezavo je treba ugotavljati za vsak primer posebej. Toda prav takšne prijave so pomemben del spremljanja varnosti zdravil, saj lahko opozorijo na redke in življenjsko nevarne zaplete, ki jih je treba dodatno raziskati. Poročila o smrtnih primerih so v Veliki Britaniji sprožila tudi odzive medicinskih strokovnjakov. Profesorica endokrinologije in diabetologije Barbara McGowan s King's College London opozarja, da je pankreatitis oziroma vnetje trebušne slinavke že znan neželeni učinek teh zdravil, zato je ključno pravočasno prepoznavanje simptomov in hitro zdravljenje. Posebej kritična je do načina predpisovanja. "Žal se ta zdravila vse prepogosto predpisujejo brez ustreznega zdravstvenega oziroma kliničnega nadzora, kar lahko prispeva k neustreznemu obvladovanju neželenih učinkov in same debelosti," je opozorila v odzivu za britanski Science Media Centre. Tudi profesorica farmacevtske medicine Penny Ward s King's College London poudarja, da se lahko prebavne težave, ki so najpogostejši neželeni učinek zdravil, razvijejo v resne zaplete. Med njimi omenja pankreatitis in motnje gibljivosti črevesja, ki lahko v redkih primerih vodijo do predrtja črevesja. Nekateri prijavljeni primeri so se končali s smrtjo. Zato opozarja, da je treba bolnike s prebavnimi simptomi, predvsem bolečinami v trebuhu, čim prej pregledati in po potrebi opraviti dodatne preiskave. Strokovnjaki ob tem opozarjajo tudi na drugo plat zdravljenja. Profesor Naveed Sattar z Univerze v Glasgowu navaja, da so zdravila iz skupine GLP-1 v desetih velikih kliničnih raziskavah, ki so skupaj zajele več kot 71.000 bolnikov s sladkorno boleznijo, zmanjšala tveganje smrti za približno 12 odstotkov v primerjavi s placebom. Podatki tako kažejo, da lahko zdravljenje številnim bolnikom pomembno koristi, hkrati pa zahteva skrbno izbiro bolnikov, spremljanje njihovega zdravstvenega stanja in pravočasno ukrepanje ob morebitnih resnih zapletih.

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