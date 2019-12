Osemletnik tudi letos na vrhu seznama največjih YouTube zaslužkarjev

Osemletnik, ki ima na svojem kanalu 22,9 milijonov naročnikov, nov video objavi skoraj vsak dan. Njegove objave si tako ogleda na milijone ljudi, nekateri videi pa imajo celo več kot milijardo ogledov. Po lanski uvrstitvi med največje zaslužkarje na Youtubeu se je Ryanova družina letos odločila, da kanal iz Ryan Toys Review preimenuje v Ryan's World. Sponzorjev, ki si želijo sodelovati z malim vplivnežem, namreč ne manjka. Sprememba imena pa je tudi znak, da bo Ryan vse bolj recenziral tudi druge izdelke in storitve, ne le igrač.

Američan azijskega rodu Ryan Kaji je postal spletna senzacija kmalu po tem, ko je njegova mama pred štirimi leti ustvarila njegov YouTube kanal, na katerem deček preizkuša igrače in jih komentira. Pri osmih letih že ruši rekorde po zaslužkih na svojem kanalu. Že drugo leto namreč kraljuje na samem vrhu seznama največjih zaslužkarjev na YouTube. Letos je tako po ocenah ameriške revije Forbes s svojim kanalom Ryan's World zaslužil skoraj 24 milijonov evrov, kar je več kot štiri milijone evrov več od lani, ko je zaslužil slabih 20 milijonov evrov.

Na drugem mestu po zaslužku v letošnjem letu je kanal Dude Perfect, ki se je v primerjavi z lani po lestvici povzpel za eno mesto navzgor. Gre za skupino petih 30-letnikov iz Teksasa, nekdanjih cimrov, ki objavljajo zabavne posnetke o športu in njihovih podvigih. Njihov kanal ima enkrat več naročnikov kot Ryanov (47,7 milijonov), v letošnjem letu pa so zaslužili okoli 18 milijonov evrov.

Na tretjem mestu je petletna Anastasia Radzinskaya iz Rusije. Prikupna deklica je zvezda kar šestih YouTube kanalov, ki jih upravlja njena družina. Njen najbolj priljubljen kanal je Like Nastya Vlog, ki ima več kot 42 milijonov sledilcev. Forbes ocenjuje, da je Nastya v letošnjem letu z Youtubom zaslužila kar 16 milijonov evrov. Deklici so ob rojstvu diagnosticirali cerebralno paralizo, njena starša pa sta nato začela na spletu objavljati njen napredek pri zdravljenju. Družina se je lani iz ruskega Krasnodara preselila v ZDA.

Na četrtem mestu sta Rhett in Link , ki ustvarjata na več kanalih, med drugim na kanalu Good Mythical Morning, kjer vsak delovnik poskušata različne nenavadne jedi, raziskujeta nove izdelke in trende ter gostita znane ljudi. Njun kanal ima 15,9 milijona sledilcev, letos pa sta z objavami zaslužila okoli 15,7 milijona evrov.

Na petem mestu je Jeffree Star s 15,3 milijona evrov zaslužka, na šestem Preston Arsement z 12,6 milijona evrov zaslužka, sedmo mesto pa je letos zasedel PewDiePie, ki ima več kot 100 milijonov naročnikov, a je zaslužil "le" 11,7 milijona evrov. PewDiePie se je od lani povzpel za dve mesti in to kljub številnim obtožbam, da širi antimsemitizem in ima rasistične izpade.