Ostanek kitajske rakete se bliža Zemlji. Kam bo priletel?

"Nenadzorovan vstop v zemljino atmosfero pomeni, da nimamo ukrepov, s katerimi bi zagotovili, da bi ostanki tega velikega predmeta pristali na neposeljenem območju," je za Newsweek razložil profesor naprednih tehnologij in materialov na univerzi v Aucklandu Ralph Cooney. Odpadek bo tako prepuščen gravitaciji in drugim silam. Zaradi pospeškov in vročine bi lahko razpadel na več delov, da bi ob vstopu v atmosfero popolnoma razpadel, pa je zaradi njegove velikosti malo verjetno. Ocenjujejo pa, da bo ostanek plovila ob vračanju na površje izgubil od 18 do 21 ton in tla dosegel kot od dvo- do pettonski kos pločevine.

Kljub temu raziskovalci mirijo, da obstaja veliko večja verjetnost, da bi zadeli na loteriji, kot da bi katerokoli osebo zadel nekaj deset metrov dolg predmet. "Tveganje, da bi pločevina zadela osebo, je šest na 10 milijard," so razložili. Nasini splošni izračuni kažejo, da je verjetnost srečanja človeka z vesoljskim odpadkom ena proti 3200.

Kitajska v okolico Zemlje spustila že več nevarnih odpadkov

Kot že omenjeno, pa ne gre za prvi tovrstni incident. Kitajski modeli raket Dolgi pohod 5B je zasnovan tako, da po odcepitvi tovora jedrna stopnja rakete, ki služi kot njen hrbet, ostane v Zemljini bližini, dokler je planet ne začne vleči proti površju. Večina ostalih raket je zasnovana tako, da njihovi ostanki kmalu po vzletu na površje padejo na prej točno določeno lokacijo. Večina agencij padec tudi nadzoruje.