Ostanki kitajske rakete so v atmosfero vstopili nad oceanom

Raketa, ki je pred tednom dni ponesla modul na kitajsko vesoljsko postajo Tianong (Nebeška palača), se je v soboto nenadzorovano vrnila v Zemljino atmosfero. Kot je sporočilo ameriško vesoljsko poveljstvo, so ostanki nenadzorovane rakete v Dolgi pohod 5B v ozračje vstopili nekje nad Indijskim in Tihim oceanom. ZDA so Peking ostro kritizirale, ker ni vnaprej razkril lokacije vrnitve rakete, prav tako pa so jo že tretjič obtožile nepravilnega ravnanja z vesoljskimi odpadki.

Kitajska 23-tonska raketa Dolgi pohod 5B (Long March 5B) se je na pot do vesoljske postaje Nebeška palača (Tianong) podala 24. julija z otoka Hainan. Na ciljno destinacijo je uspešno ponesla modul, vse od takrat pa se je raketa nenadzorovano spuščala proti Zemljini atmosferi. Video, objavljen na spletu, naj bi prikazoval vstop rakete v Zemljino atmosfero nad Malezijo. ZDA so ob tem Kitajsko že tretjič obtožile nepravilnega ravnanja z vesoljskimi odpadki, ki ostanejo po tovrstnih poletih. "Nobena druga država ne pusti teh 20-tonskih stvari v orbiti ter jim dovoli, da bi se nenadzorovano vrnile," je po poročanju CNN dejal astrofizik iz Centra za astrofiziko Harvard-Smithsonian Jonathan McDowell. Že pred dnevi je Pekingu podobne obtožbe namenil tudi raziskovalni center Aerospace Corp iz Los Angelesa, ki ga financira ameriška vlada. Prav tako je ameriška vesoljska agencija Nasa Kitajski namenila kritiko, ker z mednarodno skupnostjo ni delila informacij o poti rakete, ki se je nenadzorovano vračala na Zemljo. Predstavnik Nase Bill Nelson je ravnanje Pekinga na spletu označil kot neodgovorno in tvegano. Trup rakete sicer med padanjem skozi atmosfero razpade, vendar pa lahko pri tem ostanejo tudi relativno veliki deli, ki bi lahko predstavljali nevarnost za ljudi, če bi slučajno padli na poseljeno območje. Iz Pekinga so vnaprej sporočili le, da bodo pozorno spremljali vrnitev ostankov rakete in da ti predstavljajo izredno majhno tveganje za kogar koli na Zemlji. Po sinočnji vrnitvi pa je nato kitajska vesoljska agencija objavila, da je večina ostankov rakete v atmosferi zgorela. Kot lokacijo ponovnega vstopa rakete je navedla morje Sulu v Tihem oceanu, na jugozahodu Filipinov. Ameriško vesoljsko poveljstvo je medtem sporočilo, da je raketa v Zemljino atmosfero vstopila nad Indijskim oceanom v soboto ob 17.45 po srednjeevropskem času. Kitajska je z raketo Dolgi pohod 5B minuli konec tedna izstrelila drugega od treh modulov, potrebnih za dokončanje svoje vesoljske postaje. Laboratorijski modul Wentian je namenjen znanstvenim preizkusom, služil pa bo tudi kot rezerva osrednjemu modulu vesoljske postaje, ki je v vesolju od aprila lani. Raketa je poletela iz vesoljskega centra Wenčang na kitajskem otoku Hainan. Nebeška palača bo, ko bo končana, druga stalna vesoljska postojanka poleg Mednarodne vesoljske postaje (ISS). Če bo ISS leta 2024 prenehala delovati, kot je načrtovano, bo Kitajska postala edina država z vesoljsko postajo.