Ostanki rakete najverjetneje končali v bližini Maldivov

Spomnimo

Kitajska je ves čas zagotavljala, da je nastanek škode ob strmoglavljenju rakete malo verjeten. Če bi raketni ostanki pristali na naseljenem območju, bi bilo to podobno "manjši letalski nesreči", pa so ocenili znanstveniki. Deli rakete Dolgi pohod 5B so po prvem poletu maja 2020 sicer padli na območje Slonokoščene obale, kjer so poškodovali več domov in vasi. V ameriški vesoljski agenciji Nasa so to označili za zelo nevarno.

Kitajska je konec aprila izstrelila raketo z modulom za svojo bodočo vesoljsko postajo. Raketa Dolgi pohod 5B, ki je poletela iz vesoljskega centra Wenchang na kitajskem otoku Hainan, je v vesolje ponesla glavni modul za vesoljsko postajo Tiangong (Nebeška palača), ki bo predvidoma končan prihodnje leto.