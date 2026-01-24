Naslovnica
Znanost in tehnologija

Osvajal jo je, dala mu je številko: na skrivaj posneta pristala na TikToku

Ljubljana , 24. 01. 2026 16.44 pred 52 minutami 4 min branja 14

Avtor:
A.K.
Mark Zuckerberg predstavil Meta pametna očala

Metina AI očala so požela navdušenje v svetu tehnologije. A prinašajo tudi skrite pasti, ki pa lahko uničujejo življenja. Vedno pogosteje namreč funkcijo snemanja izkoriščajo za snemanje brez vednosti. Več žensk je britanskemu BBC opisalo, kako se jim je življenje obrnilo na glavo, ko so postale žrtve vplivnežev, ki so jih na skrivaj posneli in vsebino objavili.

BBC je govoril z več ženskami, ki so jih posneli brez njihove vednosti, vsebino pa objavili na družbenih omrežjih. Ženske so z moškimi, ki so se skrivali za nič več le futurističnimi pametnimi očali, nevede, da jih ti le izkoriščajo za vsebino na svojih družbenih omrežjih, delile osebne informacije. Vplivneži pa so posnetke delili, s tem pa osebne podatke in posnetke žensk pahnili v neomejen svet družbenih omrežij, kjer jih lahko vidi praktično vsakdo.

Predsednik uprave Mete Mark Zuckerberg predstavlja Metina pametna očala
Predsednik uprave Mete Mark Zuckerberg predstavlja Metina pametna očala
FOTO: AI

Ena izmed žrtev, ki jo je britanski časnik poimenoval Dilara, je nič hudega sluteč uživala v svojem kosilu, ko jo je zmotil moški in ji navrgel nekaj osvajalskih puhlic. Pri tem pa ni snel svojih očal, ki so srečanje posnela od začetka do konca. Sledil ji je v dvigalo in jo po krajšem zapeljevanju prosil za njeno telefonsko številko. Nevede, da neznancu v resnici ni všeč, ampak da ta le snema vsebino za svoja družbena omrežja, na katerih s svojimi sledilci deli 'nasvete in namige', kako zapeljati žensko, mu je ustregla. Očala, ki so njuno srečanje posnela, so videti povsem običajno. Prav nič ni izdajalo, da imajo vgrajeno kamero, s katero lahko skrivaj snemajo dogajanje, ki bo njeno življenje obrnilo na glavo. Potem ko je moški objavil posnetek z njeno telefonsko številko na TikTok, si ga je namreč ogledalo 1,3 milijona ljudi. In prav vsi so vedeli njeno telefonsko številko. Pričela je prejemati morje klicev in sporočil neznancev.

Dilara se je znašla v hudi stiski, a ni bila edina. Izkazalo se je, da je nespodobni zapeljivec na skrivaj posnel številne ženske in posnetke uporabil kot vodič za zapeljevanje. BBC je med preiskavo naštel več sto posnetkov s podobno vsebino. Vplivneži svojim sledilcem ponujajo nasvete za zapeljevanje žensk, ki jih snemajo na skrivaj brez njihovega dovoljenja. Podobno zgodbo je doživela Kim, ki jo je drugi moški ujel po istem modusu operandi. Približal se ji je na plaži in pohvalil njen bikini, ona pa mu je med igrivim klepetom izdala številne podrobnosti o njeni družini in delodajalcu. Vsebino, ki jo je moški naložil na TikTok, si je ogledalo 6,9 milijona uporabnikov, na Instagramu pa je dobila več kot 100.000 všečkov.

Mark Zuckerberg predstavil Meta pametna očala
Mark Zuckerberg predstavil Meta pametna očala
FOTO: AI

Dilara in Kim sta se, ko sta ugotovili, kaj se je zgodilo, počutili izkoriščeni. A zaradi pomanjkljive zakonodaje jima je TikTok odgovoril, da posnetki ne kršijo nobenih pravil. TikTok je sicer vsebino umaknil, ko je vprašanja nanje naslovil BBC.

Proizvajalci pametnih očal dajejo prednost dobičku pred varnostjo in dobrim počutjem žensk ter morajo uvesti varnostne ukrepe, je prepričana Rebecca Hitchen iz koalicije End Violence Against Women.

Ženski, ki sta se počutili popolnoma nemoční, menita, da bi morali sprejeti zakone, ki bi ljudi zaščitili pred snemanjem brez njihovega dovoljenja. BBC je stopil v stik z moškima, ki sta posnela Kim in Dilaro, vendar se nista odzvala. Oba sta uporabljala očala Ray-Ban Meta AI. Moški, ki je posnel Dilaro, je nosil očala s prozornimi lečami, moški, ki je govoril s Kim, pa sončna očala.

Kako veste, če vas nekdo snema s pametnimi očali?

Tovrstna očala postajajo vse bolj priljubljena. Med oktobrom 2023 in februarjem 2025 je bilo prodanih dva milijona parov, so sporočili izdelovalci očal EssilorLuxottica. Meta je za BBC pojasnila, da imajo njihova očala LED lučko, ki se aktivira vsakič, ko nekdo snema video ali fotografira. Sčasoma so se pametna očala razvila tako, da so povsem podobna vsakdanjim očalom. Strokovnjaki opozarjajo, da jih je zaradi tega težje zaznati kot pametno tehnologijo, zato številni niso pozorni na pasti prikritega snemanja.

Meta zagotavlja, da imajo njihova pametna očala LED lučko, ki se aktivira vsakič, ko nekdo zajame vsebino, zato je drugim jasno, da naprava snema. Trdijo tudi, da ima izdelek tehnologijo zaznavanja nedovoljenih posegov, ki preprečuje, da bi ljudje prekrili to lučko.

A na spletu je veliko navodil, ki pojasnjujujejo, kako onemogočiti ali skriti to lučko za prikrito snemanje. BBC je potrdil, da lahko nekatere od teh metod uspešno skrijejo LED lučko med snemanjem. Na Meti na to odgovarjajo, da nenehno preučujejo možnosti za izboljšanje svojih očal z umetno inteligenco.

pametna očala ai očala

Slovenski raziskovalci v 3D tehniki natisnili strukture znotraj živih človeških celic

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
HuffyPuffy
24. 01. 2026 17.49
Res razlika, ce ima kamero kje drugje, tako kot pred ocali… Pa kot receno so varnostni mehanizmi ze v produktu…
Odgovori
0 0
Nace Štremljasti
24. 01. 2026 17.48
a so kamelo ter korla tudi slikali
Odgovori
+2
2 0
Nace Štremljasti
24. 01. 2026 17.47
ovce
Odgovori
+2
2 0
ptuj.si
24. 01. 2026 17.46
Naivnica.
Odgovori
+1
1 0
Grickoficko
24. 01. 2026 17.41
Veliki brat vedno gleda
Odgovori
+2
2 0
YouRangMyLord
24. 01. 2026 17.34
Tem nahepanim izpostavljenim moškim je v intersu samo vonj ženske čim mlajše mednožnice. E Nada Mas.....
Odgovori
+3
3 0
proofreader
24. 01. 2026 17.23
Tako ju je strah za zasebnost, da sta se obe pogovarjali za BBC, ki je sedaj njun posnetek objavil na Tik Toku. Potem pa razumi.
Odgovori
+9
12 3
Arrya
24. 01. 2026 17.48
Razlika je, da sta se za BBC pogovarjali prostovoljno in BBC ni njunih številk brez njune privolitve delil z miljonom in pol, ki so po domače "potrebni in perverzni" glede na to, da na netu gledajo posnetke kako osvajati dekleta.
Odgovori
0 0
proofreader
24. 01. 2026 17.23
Kim je stara 56 let, Dilara pa 21.
Odgovori
+3
5 2
Rožle Patriot
24. 01. 2026 17.17
.... kaj pa kažejo svoje muce .. !!!
Odgovori
+4
7 3
jablan
24. 01. 2026 17.43
nepismen
Odgovori
+2
3 1
jedupančpil
24. 01. 2026 17.14
eh
Odgovori
-1
1 2
rok1211
24. 01. 2026 17.14
na javnem prostoru lahko snemaš, sicer pa je prav da tudi punce malo občutijo kaj so to igrice
Odgovori
+7
10 3
Svarog
24. 01. 2026 17.27
Ni res. Vi imas pravico nekaj delati, kaj je dovoljeno le tako dolgo, doker z tem ne kratiš kake pravice nekomu drugemu.
Odgovori
+2
4 2
bibaleze
