Osvajal jo je, dala mu je številko: na skrivaj posneta pristala na TikToku

BBC je govoril z več ženskami, ki so jih posneli brez njihove vednosti, vsebino pa objavili na družbenih omrežjih. Ženske so z moškimi, ki so se skrivali za nič več le futurističnimi pametnimi očali, nevede, da jih ti le izkoriščajo za vsebino na svojih družbenih omrežjih, delile osebne informacije. Vplivneži pa so posnetke delili, s tem pa osebne podatke in posnetke žensk pahnili v neomejen svet družbenih omrežij, kjer jih lahko vidi praktično vsakdo.

Predsednik uprave Mete Mark Zuckerberg predstavlja Metina pametna očala FOTO: AI

Ena izmed žrtev, ki jo je britanski časnik poimenoval Dilara, je nič hudega sluteč uživala v svojem kosilu, ko jo je zmotil moški in ji navrgel nekaj osvajalskih puhlic. Pri tem pa ni snel svojih očal, ki so srečanje posnela od začetka do konca. Sledil ji je v dvigalo in jo po krajšem zapeljevanju prosil za njeno telefonsko številko. Nevede, da neznancu v resnici ni všeč, ampak da ta le snema vsebino za svoja družbena omrežja, na katerih s svojimi sledilci deli 'nasvete in namige', kako zapeljati žensko, mu je ustregla. Očala, ki so njuno srečanje posnela, so videti povsem običajno. Prav nič ni izdajalo, da imajo vgrajeno kamero, s katero lahko skrivaj snemajo dogajanje, ki bo njeno življenje obrnilo na glavo. Potem ko je moški objavil posnetek z njeno telefonsko številko na TikTok, si ga je namreč ogledalo 1,3 milijona ljudi. In prav vsi so vedeli njeno telefonsko številko. Pričela je prejemati morje klicev in sporočil neznancev. Dilara se je znašla v hudi stiski, a ni bila edina. Izkazalo se je, da je nespodobni zapeljivec na skrivaj posnel številne ženske in posnetke uporabil kot vodič za zapeljevanje. BBC je med preiskavo naštel več sto posnetkov s podobno vsebino. Vplivneži svojim sledilcem ponujajo nasvete za zapeljevanje žensk, ki jih snemajo na skrivaj brez njihovega dovoljenja. Podobno zgodbo je doživela Kim, ki jo je drugi moški ujel po istem modusu operandi. Približal se ji je na plaži in pohvalil njen bikini, ona pa mu je med igrivim klepetom izdala številne podrobnosti o njeni družini in delodajalcu. Vsebino, ki jo je moški naložil na TikTok, si je ogledalo 6,9 milijona uporabnikov, na Instagramu pa je dobila več kot 100.000 všečkov.

Mark Zuckerberg predstavil Meta pametna očala FOTO: AI

Dilara in Kim sta se, ko sta ugotovili, kaj se je zgodilo, počutili izkoriščeni. A zaradi pomanjkljive zakonodaje jima je TikTok odgovoril, da posnetki ne kršijo nobenih pravil. TikTok je sicer vsebino umaknil, ko je vprašanja nanje naslovil BBC. Proizvajalci pametnih očal dajejo prednost dobičku pred varnostjo in dobrim počutjem žensk ter morajo uvesti varnostne ukrepe, je prepričana Rebecca Hitchen iz koalicije End Violence Against Women. Ženski, ki sta se počutili popolnoma nemoční, menita, da bi morali sprejeti zakone, ki bi ljudi zaščitili pred snemanjem brez njihovega dovoljenja. BBC je stopil v stik z moškima, ki sta posnela Kim in Dilaro, vendar se nista odzvala. Oba sta uporabljala očala Ray-Ban Meta AI. Moški, ki je posnel Dilaro, je nosil očala s prozornimi lečami, moški, ki je govoril s Kim, pa sončna očala.

Kako veste, če vas nekdo snema s pametnimi očali?

Tovrstna očala postajajo vse bolj priljubljena. Med oktobrom 2023 in februarjem 2025 je bilo prodanih dva milijona parov, so sporočili izdelovalci očal EssilorLuxottica. Meta je za BBC pojasnila, da imajo njihova očala LED lučko, ki se aktivira vsakič, ko nekdo snema video ali fotografira. Sčasoma so se pametna očala razvila tako, da so povsem podobna vsakdanjim očalom. Strokovnjaki opozarjajo, da jih je zaradi tega težje zaznati kot pametno tehnologijo, zato številni niso pozorni na pasti prikritega snemanja.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Mark Zuckerberg predstavil Meta pametna očala AI

Mark Zuckerberg predstavil Meta pametna očala AI

Mark Zuckerberg predstavil Meta pametna očala AI

Mark Zuckerberg predstavil Meta pametna očala AI





