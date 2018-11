Oumuamua vendarle ni vesoljsko plovilo?

Se še spomnite podolgovatega neznanega objekta v obliki cigare, ki so ga raziskovalci lansko jesen prvič opazili v našem osončju? Poimenovali so ga Oumuamua, kar v havajskem jeziku pomeni "sel, ki sega iz daljne preteklosti", in hitro so se pojavile številne teorije o izvoru objekta. Sprva so znanstveniki trdili, da gre za komet, nato za asteroid, na koncu pa so ga uvrstili v novo vrsto "medzvezdnih objektov". V začetku meseca pa so nato astronomi z Univerze Harvard v znanstveni razpravi trdili, da bi šlo lahko za vesoljsko plovilo.

Ameriška vesoljska agencija Nasa je sedaj razkrila, da objekta niso mogli videti s teleskopom Spitzer Space, dejstvo, ki bi lahko nakazovalo na to, kaj skrivnosti objekt dejansko je. Oumuamua je namreč prvi objekt, ki je prišel iz drugega osončja v naše, potoval pa je z visoko hitrostjo, kar je najbolj zbegalo raziskovalce, ki so skušali ugotoviti, za kakšen objekt gre.