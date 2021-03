Medzvezni obiskovalec verjetno delček Plutonu podobnega planeta

Znanstveniki so že oktobra 2017 s Pan-STARRS 1 teleskopom na Havajih opazili nenavaden objekt, ki je vstopil v naše Osončje. Poimenovali so ga Oumuamua, kar v havajskem jeziku pomeni "sel, ki sega iz daljne preteklosti". Znanstveniki so začeli raziskovati izvor objekta - mnenja so se kresala predvsem na dveh teorijah - ali gre za komet ali asteroid, pojavila pa se je celo teorija o vesoljskem plovilu. Na koncu pa so obiskovalca našega Osončja uvrstili v novo skupino"medzvezdnih objektov".

Avtorja študije Alan Jacksonin Steven Deschpišeta, da je verjetno pred 500 milijoni let prišlo do nekakšnega trka na planetu, pokritem z ledenim dušikom, pri čemer je del površja odtrgalo in poslalo izven njihovega sistema proti našemu Osončju.

Objekt naj bi bil rdečkaste barve, prav tako naj bi bil v obliki piškota in ne cigare, kot so sprva menili, ko so ga s teleskopom zaznali milijone svetlobnih let stran. Že tedaj pa so ugotovili, da ne gre za objekt iz našega sončnega sistema. Edini drugi objekt, za katerega so znanstveniki potrdili, da ne izvira v našem Osončju je komet 21/Borisov, ki so ga odkrili leta 2019.