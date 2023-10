Oxford je najboljši. Kje pa so slovenske univerze?

Oxford je uradno najboljša univerza na svetu. Na znameniti Timesovi lestvici – predstavili so že njeno 20. izdajo – je zadržala prvo mesto. Sledita ameriška Stanford in Tehnološki inštitut Massachusettsa (MIT).

Med deseterico je sicer kar osem visokošolskih ustanov iz ZDA in dve iz Velike Britanije. Od četrtega do 10. mesta so se uvrstili Harvard, Cambridge, Princeton, Kalifornijski tehnološki inštitut (Caltech), londonski Imperial College, Berkley in Yale.

Med prvo deseterico tako v primerjavi s preteklimi leti ni velikih sprememb, povsem drugače pa je v njenem zaledju, ki razkriva vzpon Kitajske. Na 12. in 14. mestu najdemo Univerzo Tsinghua in pekinško univerzo, obe sta svoj položaj popravili za kar nekaj mest. Zgovoren je tudi podatek, da je Kitajska še leta 2020 med 200 najboljšimi imela le sedem univerz, zdaj jih ima 13 in prav vse so opazno popravile svojo zadnjo uvrstitev. Do 400. mesta jih najdemo 30, pred dvema letoma jih je bilo le 15.

Kaj pa Slovenija? Univerza v Ljubljani se je uvrstila med 801. in 1000. mestom, mariborska med 1201. in 1500., Univerza na Primorskem pa od 1500. mesta dalje. Sodelovalo so 1904 univerze iz 108 držav oziroma regij.