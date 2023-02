Oživljanje po smrti? 200.000 evrov za ohranitev telesa, 60.000 za možgane

Podjetje zagotavlja, da imajo za svoje kliente "reševalno vozilo v stalni pripravljenosti". Takoj ko oseba umre, se lotijo ohranjanja telesa in/ali možganov. Ko bo storjen potreben znanstveni napredek, pa naj bi odpravili prvotni vzrok smrti in osebo obudili v upanju, da bo uživala v novi priložnosti.

Trupla hranijo v Švici, proces se tehnično šteje za znanstveno darovanje teles, da je tudi zakonit. Tam jih v komori s tekočim dušikom ohladijo na minus 196 stopinj Celzija.

Kot poroča Yahoo, so tipične stranke podjetja v povprečju stare 36 let in delajo na področju tehnologije. Ustanoviteljev to ne preseneča. Mladi so bolj odprti do tehnologije in praviloma manj verni, pravijo.

Mnogi od teh ljudi želijo zgolj ohraniti svoje možgane, saj menijo, da bi v prihodnje imeli raje novo 3D-natisnjeno telo oziroma računajo na prihodnost, ko bi bil mogoč obstoj zavesti brez fizičnega telesa.

Seveda pa se tako podjetje kot stranke podajajo v povsem neznan svet. Dejstvo je, da trenutno nihče ne ve, kako dejansko oživiti mrtvega kriokonzerviranega človeka. Postopek uporabljajo, da ohranijo celice in tkiva, vendar oživitev prej mrtvih možganov, ki bi nato dejansko delovali, in to s starimi spomini, nikakor ni nekaj, kar bi bila realnost.

Leta 2016 so znanstveniki oživili zajčje možgane iz kriokonzervacije v precej dobro stanje, navaja Yahoo. Nekateri modelni organizmi se vrnejo iz kriogenih temperatur z nedotaknjenimi spomini. Nič od tega pa ni zagotovilo, da bo to kdaj mogoče doseči s človeškimi možgani.

A v podjetju na to pravijo takole – če ste kremirani, nimate možnosti za oživitev, če pa ste kriokonzervirani, je možnost več kot nič.

Potem so tukaj še druga etična vprašanja, denimo, kdo sprejme odločitev o oživitvi? Stranke sicer lahko sestavijo seznam želja s preferencami na to temo, vendar prej kot bo potencialna oživitev, manj napredna bo tehnologija, kar lahko, tudi če bo uspešno, povzroči poslabšanje spomina. A potem se pojavi nova dilema. Kaj pa, če se vrnete čez 100 let in se soočite s svetom, v katerem ne želite živeti?

Ne gre pa zanemariti niti bolj zapletenih etičnih vprašanj. Ali naj se tudi tukaj ljudi obravnava enakopravno? Koga sploh ohraniti in oživiti? Morda Elona Muska ali tudi nekega množičnega morilca?