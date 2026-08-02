Označevanje UI vsebin: vse težje ločiti med resničnim in umetno ustvarjenim

Glavni cilj akta o umetni inteligenci je evropskim državljanom omogočiti, da takoj prepoznajo, ali je spletna vsebina resnična ali lažna. Akt začenja veljati postopoma. Od danes naprej morajo tako podjetja zagotoviti, da njihovi sistemi umetne inteligence, kot so klepetalni roboti, uporabnikom jasno sporočajo, da gre za umetno inteligenco. Prav tako mora biti slika ali besedilo, ki je bilo ustvarjeno z umetno inteligenco, opremljeno z oznako, ki to navaja.

Zaradi UI vse težje ločevati med resničnim in umetno ustvarjenim

Generativna umetna inteligenca omogoča ustvarjanje in širjenje lažnih oziroma zavajajočih informacij v izjemnem obsegu, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP opozoril neimenovani uradnik EU. Ker zaradi umetne inteligence postaja vse težje ločiti med resničnim in umetno ustvarjenim, si pravila EU prizadevajo ohraniti sposobnost državljanov, da zaupajo temu, kar vidijo, slišijo in berejo, je pojasnil.

Za EU so še posebej zaskrbljujoči t. i. globoki ponaredki (deepfakes). Gre za besedila, slike, videoposnetke in zvoke, ki so videti pristni, vendar so ustvarjeni ali prirejeni s pomočjo umetne inteligence. Pravila zadevajo vsebine, ustvarjene v poklicne namene, EU pa vztraja, da posamezniki, ki umetno inteligenco uporabljajo izključno za osebne namene, ne bodo prizadeti. Sistemi, ki so bili dani na trg pred današnjim dnem, se morajo do 2. decembra prilagoditi novim pravilom, pri čemer veljajo nekatere izjeme za umetniška, ustvarjalna in satirična dela ter čisto fikcijo. V ponedeljek je sicer začel veljati t. i. digitalni omnibus o umetni inteligenci, s katerim se spreminja evropski akt o umetni inteligenci. Namen tega zakonodajnega posega je sprememba nekaterih časovnih okvirjev akta in zmanjševanje administrativnih bremen.

Digitalni omnibus