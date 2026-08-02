Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Znanost in tehnologija

Označevanje UI vsebin: vse težje ločiti med resničnim in umetno ustvarjenim

Bruselj, 02. 08. 2026 07.09 pred 8 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
STA
Umetna inteligenca

V EU je začel veljati del akta o umetni inteligenci. Med drugim je treba od danes naprej obvezno označevati t. i. globoke ponaredke in ostale vsebine, ustvarjene z umetno inteligenco. Obstoječi sistemi umetne inteligence imajo čas do 2. decembra, da se prilagodijo novim pravilom.

Glavni cilj akta o umetni inteligenci je evropskim državljanom omogočiti, da takoj prepoznajo, ali je spletna vsebina resnična ali lažna.

Akt začenja veljati postopoma. Od danes naprej morajo tako podjetja zagotoviti, da njihovi sistemi umetne inteligence, kot so klepetalni roboti, uporabnikom jasno sporočajo, da gre za umetno inteligenco. Prav tako mora biti slika ali besedilo, ki je bilo ustvarjeno z umetno inteligenco, opremljeno z oznako, ki to navaja.

Zaradi UI vse težje ločevati med resničnim in umetno ustvarjenim

Generativna umetna inteligenca omogoča ustvarjanje in širjenje lažnih oziroma zavajajočih informacij v izjemnem obsegu, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP opozoril neimenovani uradnik EU. Ker zaradi umetne inteligence postaja vse težje ločiti med resničnim in umetno ustvarjenim, si pravila EU prizadevajo ohraniti sposobnost državljanov, da zaupajo temu, kar vidijo, slišijo in berejo, je pojasnil.

Preberi še Ali regulacija umetne inteligence bolj kot uporabnikom služi hekerjem?

Za EU so še posebej zaskrbljujoči t. i. globoki ponaredki (deepfakes). Gre za besedila, slike, videoposnetke in zvoke, ki so videti pristni, vendar so ustvarjeni ali prirejeni s pomočjo umetne inteligence.

Pravila zadevajo vsebine, ustvarjene v poklicne namene, EU pa vztraja, da posamezniki, ki umetno inteligenco uporabljajo izključno za osebne namene, ne bodo prizadeti.

Sistemi, ki so bili dani na trg pred današnjim dnem, se morajo do 2. decembra prilagoditi novim pravilom, pri čemer veljajo nekatere izjeme za umetniška, ustvarjalna in satirična dela ter čisto fikcijo.

V ponedeljek je sicer začel veljati t. i. digitalni omnibus o umetni inteligenci, s katerim se spreminja evropski akt o umetni inteligenci. Namen tega zakonodajnega posega je sprememba nekaterih časovnih okvirjev akta in zmanjševanje administrativnih bremen.

Digitalni omnibus

Začetek uporabe določb, ki opredeljujejo pravni okvir za visoko tvegane sisteme umetne inteligence, se z omnibusom tako zamika v leto 2027 oz. 2028.

Pravila za visokotvegane sisteme med drugim na področjih biometrije, kritične infrastrukture, izobraževanja, zaposlovanja ter odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, se bodo začela uporabljati 2. decembra 2027. Pravila za visoko tvegane sisteme umetne inteligence, ki so kot izdelki ali deli izdelkov zajeti s področno zakonodajo, pa se bodo po novem začela uporabljati 2. avgusta 2028.

Digitalni omnibus obenem zmanjšuje podvajanje zahtev in poenostavlja nekatere postopke.

Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so ta teden spomnili, da je Slovenija med prvimi članicami EU sprejela zakon za izvajanje akta o umetni inteligenci. Zakon določa pristojne organe, nadzor in podporne mehanizme za učinkovito izvajanje evropskih pravil ter krepi pravno varnost uporabnikov in razvijalcev umetne inteligence.

umetna inteligenca regulacija

'Konec stoletnega iskanja': najmočnejši dokaz o Betelgezini spremljevalki

Ali regulacija umetne inteligence bolj kot uporabnikom služi hekerjem?

24ur.com 'Uporaba umetne inteligence je v številnih poklicih skoraj nujna'
24ur.com Strokovnjaki: Umetna inteligenca bi lahko vodila v izumrtje človeštva
Moskisvet.com Psevdo AI: ko je umetna inteligenca le marketinški trik
Moskisvet.com AI-oznake pomagajo dezinformacijam
Moskisvet.com Kako deluje umetna inteligenca?
24ur.com 'Nikoli še nismo bili v položaju, ko tehnologija ponuja toliko kot zdaj'
Moskisvet.com Koliko delovnih mest ogroža umetna inteligenca in katera so prva za ''odstrel''?
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AzHuds
02. 08. 2026 13.18
Spet EU prva nekaj regulira...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897