Pacientka igrala na violino med operacijo na možganih

Dagmar Turner iz kraja Isle of Wight v Združenem kraljestvu že več kot 40 let igra violino. Ko je pred sedmimi leti doživela napad, se ji je svet obrnil na glavo. Po številnih preiskavah so zdravniki ugotovili, da ima tumor na možganih in da bo morala na operacijo.

Tumor je bil na desni sprednji polovici možganov, zelo blizu centra, ki nadzira fino motoriko leve roke. Zdravniki so jo ob tem posvarili, da je operacija zelo zahtevna in da bi se lahko zgodilo, da bi se ta center med operacijo poškodoval. 53-letna profesionalna glasbenica si enostavno ni mogla predstavljati, da bi izgubila sposobnost igranja na njen najljubši inštrument. Kirurgi so se zato odločili, da jo bodo operirali pri zavesti, medtem pa bo igrala na violino.

Operacijo v bolnišnici King's College v Londonu je vodil nevrokirurg Keyoumars Ashkan, ki je tudi sam pianist. "Vedeli smo, kako pomembna je violina za Dagmar, zato je bilo ključno, da ohranimo funkcije v zelo delikatnem območju njenih možganov, ki ji omogočajo igranje," je dejal nevrokirurg. Pripravil je načrt, kako bodo to storili, ne da bi med operacijo, kjer je lahko usoden vsak milimeter, šlo kaj narobe.

Operacija ob spremljavi pacientkinega igranja

Pacientko so najprej uspavali in odprli njeno lobanjo, nato pa sta jo anesteziolog in terapevt zbudila iz anestezije. V roke so ji dali violino in glasbenica se spomni samo, da so ji, ko je prišla k zavesti, zdravniki dejali, naj začne igrati.