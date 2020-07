Padec rodnosti po vsem svetu pomeni nepredstavljive posledice za družbo

Svet je slabo pripravljen na svetovni padec rodnosti, ki bo imel na številne družbe nepredstavljive posledice, ugotavljajo znanstveniki Univerze v Washingtonu v svoji študiji. Država z največjo populacijo bo postala Indija, dramatičen padec pa napovedujejo 23 državam, vključno z Japonsko, Italijo, Španijo, Portugalsko, Tajsko in Južno Korejo. Problem bo predvsem staranje prebivalstva.

Podatki kažejo, da bi lahko do konca tega stoletja skoraj vsaka država na svetu opazila krčenje populacije. Znanstveniki Univerze v Washingtonu ocenjujejo, da bi 23 držav, vključno s Španijo in Japonsko, do leta 2100 imelo enkrat manjše število prebivalcev. Prav tako tem državam napovedujejo dramatično staranje prebivalstva, in sicer da bo toliko ljudi, kot se bo nekega leta rodilo, tudi dopolnilo 80 let. Povprečno število otrok, ki jih ima ženska, pada. Če to število pade pod 2,1, začne padati tudi velikost populacije. Leta 1950 so ženske v povprečju imele 4,7 otroka. Kot so ugotovili washingtonski raziskovalci, se je svetovna rodnost spustila na 2,4 že leta 2017, projekcije pa kažejo, da bo do leta 2100 padla pod 1,7.

icon-expand Projekcije za populacijo na svetovni ravni. FOTO: IHME

Rezultat tega pa: število ljudi na svetu bo doseglo vrh okoli leta 2064 (okoli 9,7 milijarde), potem pa bo do konca stoletja padlo pod 8,8 milijarde. "Gre za precej veliko stvar – večina sveta gre v smeri manjšanja populacije. Menim, da je izjemno težko dojeti, kako pomembno je to, neverjetno je. Reorganizirati bomo morali družbe,"je za BBC povedal profesor Christopher Murray, sicer strokovnjak za javno zdravje. Rodnost upada predvsem zaradi vedno več žensk, ki se osredotočajo na izobrazbo in delo, ter širšega dostopa do kontracepcije. Tako je na več načinov ta padec pravzaprav zgodba o uspehu oziroma napredku družb. Katere države bodo najbolj prizadete? Populacija Japonske, ki je dosegla vrh leta 2017 s 128 milijoni, bo po projekcijah do konca stoletja upadla na 53 milijonov. Tudi Italiji napovedujejo podobno dramatičen padec z 61 na 28 milijonov v istem časovnem obdobju. Med 23 državami, ki jim napovedujejo tako velike spremembe, so med drugim še Španija, Portugalska, Tajska in Južna Koreja. Kitajska, ki je trenutno država z največ prebivalstva, bo vrh dosegla v štirih letih (1,4 milijarde), do leta 2100 pa bo število padlo na 732 milijonov. Na vrhu jo bo nadomestila Indija. Veliki Britaniji napovedujejo manjšo spremembo, in sicer padec s 75 milijonov v letu 2063 na 71 milijonov do konca stoletja. Zakaj je to problem? Mogoče so naše prvi misli, zakaj znanstveniki to problematizirajo. Profesor Murray opozarja, da gre predvsem za starostno piramido, ki bo obrnjena na glavo. To predstavlja več starih kot mladih ljudi.

icon-expand Starostna piramida leta 2100 FOTO: IHME

Študija med drugim napoveduje, da bo število otrok, starih pod pet let, med letoma 2017 in 2100 padlo s 681 na 401 milijon, medtem ko bo število starejših od 80 let v tem obdobju naraslo s 141 na 866 milijonov. Kdo bo v svetu s takšno strukturo prebivalstva plačeval davke? Kdo bo plačeval zdravstveno oskrbo za starejše? Kdo bo skrbel za starejše? Se bodo ljudje sploh še lahko upokojili? Murray opozarja, da na to naše družbe niso pripravljene. Nigerija kot druga največja država Populacija v podsaharski Afriki se bo po projekcijah do leta 2100 povečala kar za trikrat, Nigerija pa bo postala država z drugim največjim številom prebivalcev – 791 milijonov. "Enkrat za vselej bomo morali rešiti probleme z rasizmom, saj bo v vse več državah večje število ljudi afriškega rodu," je opozoril Murray. Kakšne so rešitve? Nekaj držav, vključno z Veliko Britanijo, je že uporabilo migracije za povečanje populacije in kompenziranje padca rodnosti. A to ne bo več odgovor, ko se bodo krčile populacije vseh držav sveta. Murray drzno napoveduje, da bomo prišli z odločanja o tem, ali odpreti meje ali ne, do tekmovanja za migrante.