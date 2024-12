Padel nov rekord: sonda poletela najbližje Soncu doslej

Nasino vesoljsko plovilo se je na božični večer potopilo v zunanjo atmosfero osrednja točka našega Osončja, prestalo je nepredstavljive temperature in ekstremno močno sevanje. Vesoljska agencija Nasa je nato nervozno čakala na signal plovila. Ta je prišel dva dni kasneje, poroča BBC.

Signal sonde Parker je prišel v četrtek tik pred polnočjo po GMT ter navdušila zaskrbljene znanstvenike, ki so med "vročim preletom" za nekaj dni izgubili povezavo s plovilom. "Sonda je varna in deluje normalno," so sporočili z Nase.