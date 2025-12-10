Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvo Znanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Znanost in tehnologija

Slovenski raziskovalci odkrili edinstvenega pajka, ki živi na Madagaskarju

Ljubljana, 10. 12. 2025 20.24 | Posodobljeno pred 17 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Mateja Poljšak Čuk
Komentarji
1

Na Madagaskarju so slovenski raziskovalci odkrili nov rod in vrsto pajka. Zaradi osmih oči so ga poimenovali Osmooka.

Z odkritjem Osmooke aphane, edinstvenega pajka, ki živi na Madagaskarju, so slovenski raziskovalci poskrbeli za pomembno odkritje na svetovni ravni.

"Ne samo da smo odkrili neko novo obliko, vrsto, ampak smo s tem odkritjem tudi premešali klasifikacijo pajkov, ker smo uvrstili Osmooko v neko zelo malo poznano in celo nepriznano družino, za katero se je do sedaj mislilo, da je samo v Avstraliji," pojasnjuje dr. Matjaž Kuntner, znanstvenik na Nacionalnem inštitutu za biologijo.

Kar sproža dodatna ugibanja, kako so se pajki širili čez oceane. Skupni prednik obeh rodov, kar so ugotovili s pomočjo analiz DNK, naj bi namreč živel pred 57 milijoni let. Odkriti pajek ima sicer osem oči, zato so ga poimenovali Osmooka, samica je zlato obarvana, samčki pa oranžno.

"Pred tem sem videl le stare vzorce v etanolu in bili so zelo sivi, beli, zelo bledi, ko pa sem videl pravo žival na terenu, je bilo osupljivo, saj je prekrita z zlato in srebrno ter živi v zelo edinstvenem okolju," pripoveduje dr. Kuang-Ping Yu, raziskovalec na Nacionalnem inštitutu za biologijo.

Pajek osmooka
Pajek osmooka FOTO: Posnetek zaslona

Kuntner je sprva v muzejih v San Franciscu in Washingtonu našel primerke, ki niso ustrezali nobeni vrsti ali rodu. V naravi so jih našli med odpravama na Madagaskar leta 2022 in lani s kolegi z Nacionalnega inštituta za biologijo in ZRC SAZU ter s pomočjo domačinov.

"Osmooka je zelo drugačna od do zdaj poznanih pajkov, morda ne na prvi pogled za laika, ampak za nas strokovnjake. Zato smo se morali precej potruditi, da smo njihove podrobne morfološke znake uspeli uvrstiti v neko shemo prej poznanih anatomskih oblik," še pove Kuntner.

Odkritje se pridružuje številnim, ki so že uspela Kuntnerju, med njimi je tudi Darwinov drevesni pajek z Madagaskarja, ki plete največje znane mreže na svetu, njegova svilena nit pa velja za najmočnejši znani biološki material.

pajek madagaskar odkritje
Naslednji članek

Prepoved družbenih omrežij za mlade tudi v Sloveniji?

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kinimod
10. 12. 2025 20.37
Jaz sem včeraj odkril novo vrsto smrdlivca. Poimenoval sem ga smrdlooka
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385