Slovenski raziskovalci odkrili edinstvenega pajka, ki živi na Madagaskarju

Z odkritjem Osmooke aphane, edinstvenega pajka, ki živi na Madagaskarju, so slovenski raziskovalci poskrbeli za pomembno odkritje na svetovni ravni.

"Ne samo da smo odkrili neko novo obliko, vrsto, ampak smo s tem odkritjem tudi premešali klasifikacijo pajkov, ker smo uvrstili Osmooko v neko zelo malo poznano in celo nepriznano družino, za katero se je do sedaj mislilo, da je samo v Avstraliji," pojasnjuje dr. Matjaž Kuntner, znanstvenik na Nacionalnem inštitutu za biologijo.

Kar sproža dodatna ugibanja, kako so se pajki širili čez oceane. Skupni prednik obeh rodov, kar so ugotovili s pomočjo analiz DNK, naj bi namreč živel pred 57 milijoni let. Odkriti pajek ima sicer osem oči, zato so ga poimenovali Osmooka, samica je zlato obarvana, samčki pa oranžno.

"Pred tem sem videl le stare vzorce v etanolu in bili so zelo sivi, beli, zelo bledi, ko pa sem videl pravo žival na terenu, je bilo osupljivo, saj je prekrita z zlato in srebrno ter živi v zelo edinstvenem okolju," pripoveduje dr. Kuang-Ping Yu, raziskovalec na Nacionalnem inštitutu za biologijo.