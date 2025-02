Parada planetov: ta teden, naslednjič pa šele leta 2040

Številni ljubitelji vesolja so v pričakovanju zelo posebnega prizora. Na večernem nebu se bo namreč ta teden, sicer za zelo kratek čas, poravnalo vseh sedem planetov - Mars, Jupiter, Uran, Venero, Neptun, Merkur in Saturn. Naslednjič se bo to zgodilo šele leta 2040. Za zdaj sicer kaže, da prav veliko sreče z ogledom t.i. planetne parade ne bomo imeli, saj je napovedano oblačno in deževno vreme.