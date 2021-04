Paraziti na maskah? Ne, samo nova teorija zarote

Zaskrbljeni bralci so pošiljali videe in slike neznanih zloveščih vlaken, ki se premikajo in naj bi povzročala neverjetne tegobe, kot jih človek še ni videl. Povzročala naj bi Morgellonovo bolezen, pri kateri naj bi pod kožo živela bitja oziroma v novi verziji aktivni nanodelci. Morgellonova bolezen obstaja na alternativnih forumih in straneh, gre za izmišljeno bolezen, za katero ponujajo različne preparate in homeopatična zdravila. Eden od glavnih povzročiteljev te bolezni pa naj bi bilo zapraševanje z letali – chemtraili. Kot je že leta 2009 za Vizito dejal dr. Miloš D. Pavlović, dr. med. specialist dermatovenerologije, dermatokirurg, ki se ukvarja s kožnimi boleznimi: "Morgellonova bolezen ali sindrom po vsem sodeč sploh ni nova bolezen, ampak samo nov naziv (in ga ni treba uporabljati) za nekatere druge že znane bolezni, predvsem za deluzijo parazitoze oziroma psihične motnje, ki povzročajo vtis različnih sprememb na koži. Torej, nič novega."

Če boste video pogledali zelo natančno, boste videli, da so se ta vlakna premikala v primerih, ko so ljudje na njih pihali, premikali masko, manjše premike je možno videti, če govorijo. Delci, ki se premikajo, skačejo, krčijo in naj bi ponazarjali živa bitja, rekel bi, da sicer tudi viruse, a je že na prvi pogled povečava premajhna, da bi jih lahko videli. Potem mogoče kakšni paraziti? Tudi ne.

Najpogosteje pa jih boste videli v snovi, ki je ena najbolj zanimivih v naravi – vodi. Ta ima namreč lastnosti, ki jih dajejo njene vodikove vezi, ki so zelo polarne in močne. Ima še številne druge lastnosti, zaradi katerih gre za eno najbolj zanimivih spojin. Zakaj voda tvori kapljice? Zakaj ne topi maščob? Številne zadeve namreč niso topne v vodi, po drugi strani pa je viskoznost tako dobra, da lahko tvori kapljice ali pa lahko kozarec napolnite preko roba.