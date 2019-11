Pediatri opozarjajo, naj otrokom omejimo uporabo telefonov in tablic

Gre za epidemijo po vsej državi."Psihologi so bili tisti, ki so prvi začeli opozarjati, da otroci s tablicami in pametnimi telefoni začenjajo izgubljati fino motoriko. Pediatri, ki delajo na terenu, opozarjajo, da je več te hiperaktivnosti. Otroci dejansko niso zreli za sprejem tolikšne količine informacij kot prihaja nadnje iz ekrana … tega se moramo zavedati."

In slovenski pediatri se zavedajo, zato danes na evropski ravni njihova organizacija že pripravlja smernice. Prvi cilj – prepoved telefonov in tablic v osnovnih šolah.

In pri nas je še slabše kot drugje po Evropi. Naši otroci so 'online' pri osmih letih - mlajši od povprečja EU. Polovica za računalnikom v svojih sobah, tretjina pa na telefonih in tablicah. Velika večina jih je 'online' vsak dan, kar je nad evropskim povprečjem, enako velja za uporabno družbenih omrežij. In nova raven skrbi: kar 41 odstotkov staršev uporabe ne nadzoruje.

"V 24 urah na nas prileti preko vstopa v internet vsaj 600 reklam … jaz jih lahko odmislim, pa jih lahko 10-letni otrok?" opozarja Bratina.

Da je deset let najprimernejša starost, da otrok dobi svoj mobilni oziroma pametni telefon, je v raziskavi leta 2015 menila večina slovenskih staršev. 34 odstotkov tistih z mlajšimi otroci in 42 odstotkov tistih z mladostniki oziroma najstniki. V Franciji so od takrat uporabo telefonov v osnovnih šolah že prepovedali, v Kanadi in ZDA pa omejili uporabo za predšolske otroke: nič ekrana pred tretjim letom.

"Že Bill Gates je rekel, da svojim otrokom ne pusti več kot pol ure pred televizorjem in računalnikom. Je že vedel, zakaj."

In zdaj vemo vsi – gre za vpliv na sam fizični razvoj otroka in druge vplive, ki vedno večkrat vodijo v razne motnje in celo v odvisnost.