Pes ali volk? Znanstvenike zbegala 18.000 let stara zamrznjena glava mladiča

Starost: 18.000 let in dva meseca

Raziskovalci tako domnevajo, da bi dogor lahko predstavljal evolucijski člen oziroma povezavo med volkom in sodobnim psom. Dave Stanton iz Centra za paleogenetiko na Švedskem je za CNNdejal, da najdena žival po vsej verjetnosti izvira iz populacije skupnega prednika tako volka kot psa."Pridobili smo veliko informacij, in s tolikšno količino podatkov bi običajno že morali vedeti, ali gre za psa ali volka."

Raziskovalec Love Dalen, prav tako iz omenjenega centra, pa se je na Twitterjuspraševal, ali gre za volčjega mladiča ali "najstarejšega psa v zgodovini".

Raziskave so do zdaj pokazale, da je bil mladič, ki so ga poimenovali 'dogor', kar v jakutskem jeziku pomeni 'prijatelj', star dva meseca ob smrti, zamrznjen pa je bil kar 18.000 let.

Znanstveniki bodo raziskave nadaljevali, menijo, da bi izsledki lahko podali ključne podatke o evoluciji psa. Ti veljajo za potomce volka, a v znanstvenih krogih je še vedno odprto vprašanje, kdaj so postali udomačeni. Študija iz leta 2017 predvideva, da naj bi se to zgodilo pred 20.000 do 40.000 leti.