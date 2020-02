Pešačil z 99 pametnimi telefoni in povzročil 'prometni zastoj'

Za izvedbo trika, je moral Wreckert najeti 99 pametnih telefonov in kupiti 99 sim kartic. Kot je povedal, je na vsakem odseku prebil uro ali dve, tako da je pešačil gor in dol ter na ta način ustvaril prometni zastoj. "Zemljevid ni ozemlje, ampak druga verzija resničnosti," je dejal Wreckert. "Slike, seznami, grafi in zemljevidi, ki predstavljajo te podatke, so le interpretacije, nevtralnih podatkov pa ni. Podatki se vedno zbirajo za določen namen, s sodelovanjem ljudi, tehnologije, denarja, trgovine in vladnih služb."

"S prevažanjem telefonov po ulici, lahko ustvarim virtualni promet, ki lahko avtomobile preusmeri na druge poti. Ironično, to lahko povzroči zastoje nekje drugje v mestu," je povedal Simon Wreckert . Kot je pojasnil, se je za eksperiment odločil, ker bi rad sprožil premislek o prostoru, ki ga namenjamo avtomobilom ter podatkih, na katere se zanašamo.

Zemljevid so sami svoj lasten teritorij, svoja lastna objektivna realnost, ne samo odsev resničnega sveta, ampak del njega, Wreckert pa je pokazal, kako lahko podatki in zemljevidi vplivajo na svet, ki ga skušajo označiti, piše Vice. Podatki niso objektivni, zemljevide pa je možno manipulirati in dokazati, da je "cesar gol".

Umetnik je še dodal, da smo ljudje visoko osredotočeni na podatke, ki jih razumemo kot objektivne, nedvomne in nedsikutabilne. "Ko to počnemo, nas obide slepota, saj predpostavljamo, da številke govorijo zase. Ne gre samo zato, da zbiranje podatkov omogoča interpretacije, tudi nadaljnji računalniški procesi omogočajo različne razlage," meni Wreckert in dodaja, da številke predstavljajo samo model sveta.