'Pet tednov sem prejemal injekcije, ki so popolnoma izkoreninile raka'

Potrebne bodo še obsežnejše in dolgotrajnejše študije, vendar strokovnjaki pravijo, da bi lahko injekcija ob koncu ponudila rešilno bilko ljudem z rakom v napredovalni fazi.

Krzysztof Wojkowski, 39-letni gradbenik iz zahodnega Londona, je eden od bolnikov, ki so sodelovali v prvi fazi varnostnega preizkušanja, ki ga izvaja inštitut za raziskave pri fundaciji Royal Marsden NHS Foundation Trust, poroča BBC. Leta 2017 so mu diagnosticirali raka slinavk v bližini ust. Kljub takratni operaciji in drugim načinom zdravljenja se je rak še naprej širil. "Povedali so mi, da zame ni več nobenih možnosti in da sem bil deležen oskrbe ob koncu življenja. To je bilo zame uničujoče, zato je bilo neverjetno, da sem dobil priložnost, da se pridružim preizkušanju," se spominja.

Danes je zdrav. "Pet tednov sem na vsaka dva tedna prejemal injekcije, ki so popolnoma izkoreninile raka," je povedal. Injekcije, ki jih vbrizgajo neposredno v tumor, napadajo raka na dva načina, z vdorom v rakave celice, ki sproži njihov razpad, ter z aktiviranjem imunskega sistema.

V okviru raziskave je zdravljenje preizkusilo približno 40 bolnikov. Nekaterim je bila injekcija virusa, imenovana RP2, dana samostojno. Drugi so prejeli zdravilo proti raku, imenovano nivolumab.

Vodilni raziskovalec profesor Kevin Harrington je za BBC povedal, da so bili rezultati zdravljenja resnično impresivni pri številnih napredovalnih oblikah raka, vključno z rakom požiralnika in redko vrsto očesnega raka.

"Redko se zgodi, da se v zgodnjih fazah kliničnih preizkušanj pojavijo tako dobri odzivi, saj je njihov glavni cilj preveriti varnost zdravljenja, poleg tega pa vključujejo bolnike z rakom v zelo napredovani fazi, pri katerih zdravljenje ne deluje več," je dejal. "Rad bi videl, ali bomo še naprej opažali koristi, ko bomo zdravili večje število bolnikov."

Ni prvič, da so znanstveniki v boju proti raku uporabili virus. NHS (Britanska nacionalna zdravstvena služba) je pred nekaj leti odobrila zdravljenje kožnega raka v napredni fazi s hladnim virusom, imenovanim T-Vec. Profesor Harrington imenuje RP2 izboljšana različica T-Veca: "Virus je še dodatno spremenjen, tako da rakavim celicam podpiše smrtno obsodbo."

Doktorica Marianne Baker iz britanske organizacije Cancer Research UK je dejala, da bi lahko spodbudne ugotovitve spremenile potek zdravljenja raka: "Znanstveniki so že pred 100 leti odkrili, da lahko virusi pomagajo pri zdravljenju raka, vendar jih je bilo zelo težko varno in učinkovito uporabiti. Ta nova virusna terapija je obetavna v majhnem zgodnjem preizkušanju - zdaj potrebujemo več študij, da bi ugotovili, kako dobro deluje. Raziskave kažejo, da je kombinacija več načinov zdravljenja učinkovita strategija, in virusne terapije, kot je ta, bi lahko postale del našega orodja za premagovanje raka."