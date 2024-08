Peter Andolšek ponovil lanski uspeh: postal skupni zmagovalec olimpijade

Slovensko ekipo je sestavljalo pet dijakov, ki so se na olimpijadi pomerili v konkurenci 236 dijakinj in dijakov iz 53 držav z vsega sveta, so sporočili z Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA). Peter Andolšek z Gimnazije Bežigrad je ponovil svoj lanskoletni uspeh in postal skupni zmagovalec olimpijade ter prejel zlato medaljo. Poleg tega je prejel posebno nagrado za najboljši dosežek na teoretičnem delu tekmovanja.

Zlato medaljo je osvojil tudi Žan Arsov, prav tako z Gimnazije Bežigrad, ki je zasedel deveto mesto. Aleš Rus z Gimnazije Bežigrad in Žiga Vučajnk s I. gimnazije v Celju sta prejela srebrni medalji, Patricia Király z Gimnazije Bežigrad pa pohvalo. Mentorja ekipe sta bila Dunja Fabjan in Vid Kavčič.

Slovenska ekipa se je letos olimpijade udeležila že 12., na pobudo Andreja Guština prvič leta 2013 v Grčiji. V tem času so dijaki in dijakinje dosegli že sedem zlatih, 14 srebrnih, 10 bronastih medalj in 17 pohval, poleg tega pa je slovenska ekipa v 12 letih udeležbe na olimpijadi proslavljala kar tri absolutne zmage, kar je doslej uspelo le še Indiji in Romuniji, je DMFA navedel v sporočilu za javnost. Peter Andolšek je z letošnjim letom postal tudi edini tekmovalec v zgodovini olimpijade, ki je skupaj osvojil kar štiri zlate medalje.

Za uvrstitev v astronomsko olimpijsko ekipo morajo tekmovalci sicer prestati obsežen izbirni postopek, ki ga vsako leto organizira DMFA. Kot so pojasnili, dijaki najprej tekmujejo na šolskem in državnem tekmovanja iz astronomije za Dominkova priznanja. Najbolje uvrščeni se udeležijo dodatnih priprav in izbirnega tekmovanja. Ker so tudi na olimpijadi opazovalne veščine izjemnega pomena, tekmovalci v okviru izbirnega postopka tekmujejo tudi na Messierjevem maratonu. Izbrana ekipa se je julija letos udeležila dodatnih intenzivnih priprav v Avberju na Krasu, v začetku avgusta pa tudi Srednjeevropskega tekmovanja iz astronomije in astrofizike, so še sporočili.