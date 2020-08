Pilot ujel enkraten posnetek izstrelitve rakete Ariane 5

Kot je zapisal Boichout, ki je bil na letu Air France 853 med mestoma Cayenne in Pariz kapitan letala, "so ujeli poseben dogodek, poln čustev – te so delili naši potniki, posadka, medicinsko osebje in gasilci, ki so prišli pomagati Gvajani!"

Kot piše STA, so raketo izstrelili ob 19.04 po lokalnem času. Ariane 5 je v vesolje ponesla telekomunikacijska satelita Galaxy 30 in BSAT-4b za podjetji Intelsat in B-SAT, ki sta se kasneje uspešno utirila v orbito, so še navedli pri Arianespace.

Na krovu rakete je bila tudi posebna pogonska naprava za geostacionarne satelite, ki naj bi pripomogla k podaljšanju življenjske dobe satelitov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Izstrelitev rakete, ki je bila sprva načrtovana 28. julija, so morali zaradi dodatnih tehničnih pregledov in neugodnih vremenskih razmer kasneje še trikrat preložiti. Gre za prvo izstrelitev raket in satelitov pod okriljem Arianespace od prekinitve izvajanja aktivnosti v Kourouju zaradi pandemije novega koronavirusa.

Pred leti je bil popularen tudi posnetek, ki je nastal leta 2011, in je prikazoval izstrelitev raketoplana Discovery.