Pinterest bo iskalcem vsebin o cepljenju prikazoval le preverjene objave

Pinterest je lani blokiral prikaze rezultatov iskanja o cepljenju. S tem so želeli preprečiti širjenje lažnih informacij na tem družbenem omrežju. Zaradi razmaha lažnih in zavajajočih objav, ki jih uporabniki pogosto nekritično širijo naprej, so se v zadnjih letih družbena omrežja znašla pod pritiskom, da morajo imeti večji nadzor nad tem, kakšne vsebine se nahajajo na njihovih platformah.

Zdaj pa bo Pinerest rezultate znova prikazoval, a so spremenili algoritme. Uporabnikom, ki bodo v iskalnik vtipkali "ošpice", "varnost cepiv" in druge ključne besede, povezane s cepljenjem, se bodo prikazali zadetki iskanja preverjenih javnih institucij, kot so Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), centri za obvladovanje bolezni in drugih javnih zdravstvenih organizacij. "Za ta pristop smo se odločili, ker verjamemo, da prikazovanje napačnih informacij o cepljenju ob informacijah javnih zdravstvenih strokovnjakov ni odgovorno," so sporočili iz Pinteresta. Lažne informacije bodo umikali, prav tako tudi uporabniške profile, ki takšne zavajajoče objave širijo.

Svetovna zdravstvena organizacija je pred časom opozorila, da so lažne objave proti cepljenju ena od 10 največjih globalnih groženj za zdravje. V zadnjih letih namreč narašča negativna nastrojenost proti cepljenju, ki se širi predvsem prek družbenih omrežij. To pa že kaže posledice na precepljenost v nekaterih razvitih državah. Kot so sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije, so štiri države, Albanija, Velika Britanija, Grčija in Češka, izgubile status države, v kateri so ošpice izkoreninjene.

Že pred časom je YouTube prenehal prikazovati oglase na številnih kanalih, ki promovirajo proticepilske teorije zarot. Za ta korak so se odločili po tem, ko so številna podjetja, ki oglašujejo na YouTube, opozorila na to, da se njihovi oglasi prikazujejo med spornimi posnetki.