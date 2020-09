Pipistrel začel sprejemati naročila za nova tovorna letala z navpičnim vzletom in pristankom

Pipistrel je javnost predstavil novo linijo električnih brezpilotnih letalnikov. Vodilni model pa je tovorno letalo Nuuva V300. Gre za avtonomno, bezpilotno zračno dostavno plovilo, ki vzleta in pristaja navpično. Podobno kot helikopter, a je 10-krat bolj ekonomičen od sodobnih helikopterjev. Ima velik doseg in velike zmogljivosti za logistiko in zračno dostavo tovora in ne zahteva vzletno-pristajalnih stez. Zaradi uporabe certificiranega električnega motorja pa zagotavlja večjo varnost in zanesljivost. Letalo je zelo prilagodljivo in lahko prevaža do 460 kilogramov tovora. Za končno dostavo pa je Pipistrel izdelal tudi manjšo različico letala, model Nuuva V20. "To edinstveno letalo uresničuje našo vizijo spremeniti zračni prevoz tovora s komercializacijo uporabe električnih letal z navpičnim vzletom in pristankom – eVTOL," so zapisali v ajdovskem podjetju. Komercialna uporaba modela Nuuva V300 je predvidena za drugo polovico 2023, manjši model Nuuva V20 pa že za prihodnje leto.

V Pipistrelu so nam potrdili, da so že prejeli konkretno naročilo iz Azije, vendar bodo več o tem skupaj z naročnikom povedali v bližnji prihodnosti.

"Cena je zelo odvisna od količine. Lahko povemo to da bo spadal letalnik Nuuva med najdražje slovenske serijsko izdelane produkte," pravijo v podjetju. Proizvodnja bo potekala v pipistrelovih tovarnah v Ajdovščini in Vipavi. "Kasneje v primeru velikega povpraševanja pa tudi na nekaterih drugih lokacijah v Sloveniji. V samo proizvodnjo bo vključenih veliko slovenskih podjetij, ki bodo proizvajala komponente za letalo," so nam še pojasnili v podjetju. Načrtujejo, da bodo lahko proizvedli nekaj sto letal na leto.