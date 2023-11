Plačati ali ne? Meta brez oglasov in uporabe podatkov, a le z naročnino

"Kot odgovor na zakonske spremembe na tvojem območju se zdaj lahko odločiš, da želiš izdelke družbe Meta še naprej uporabljati brezplačno tako, da nam dovoliš uporabo tvojih podatkov za oglase ali pa skleneš naročnino in jih uporabljaš brez oglasov." Tako se glasi sporočilo, ki ga je v zadnjih dneh prejel marsikdo v Sloveniji. Družbeni omrežji Facebook in Instagram, obe pod krovnim podjetjem Meta, sta namreč uporabnikom podali izbiro: ali plačaš 12,99 evra mesečno, na omrežjih pa se s tem ne prikazujejo več oglasi, ali pa omrežji ohraniš brezplačni, s tem pa se ne spremeni nič.

Meta uporabnike ob tem obvesti še, da se njihova izkušnja s tem ne bo spremenila, da lahko kadarkoli spremenijo svojo odločitev ali pa prilagodijo svoje nastavitve, prav tako lahko še naprej dodajajo ali odstranjujejo dodatne račune. Poudarijo še, da so zavezani k zasebnosti in varovanju podatkov posameznika.

Z naročnino ter dvema profiloma od 1. marca ob 21 evrov mesečno

Kaj pa možnost naročnine? Uporabniki, ki se odločijo za mesečno naročnino lahko pričakujejo, da jim bodo naročnino začeli zaračunavati do 1. marca dalje. Dodajo še, da oglasi z izbiro naročnine ne bodo več vidni, prav tako se uporabnikovi podatki ne bodo uporabljali za oglase. Še vedno pa bo oseba videla objave in sporočila od podjetij in ustvarjalcev. Naročnino lahko ob tem uporabniki v nastavitvah prekličejo do 24 ur pred datumom naslednjega plačila.

A slabih 13 evrov bi posamezniki za vse svoje račune na dveh platformah odšteli torej le do marca prihodnje leto. Nato pa prihajajo nove spremembe in podražitev. "Od 1. marca naprej bo cena 12,99 evra na mesec za en račun plus 8 evrov na mesec za vsak dodatni račun Facebook ali Instagram v tem Središču za račune," še piše.