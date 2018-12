Po 197 dneh ponovno na zemeljskih tleh

Davi so po 197 dneh na zemeljskih tleh srečno pristali trije astronavti, Nemec Alexander Gerst, Američanka Serena Aunon-Chancellorin Rus Sergej Prokopjev.

Medtem ko so bili na Mednarodni vesoljski postaji (ISS), v tem času pa Zemljo obkrožili kar 3.152-krat, so na plovilu Sojuz, priključenem na ISS, odkrili luknjo, oktobra pa se je moral Sojuz z dvema astronavtoma po izstrelitvi proti vesoljski postaji zaradi okvare vrniti na Zemljo.

"Pristali so (...) Posadka Sojuza MS-09 se je po 197 dneh varno vrnila na Zemljo," je tvitnila agencija Roskozmos. Dodali so, da se posadka po vrnitvi na Zemljo dobro počuti. V okviru 'ekspedicije 57' je bilo narejenih več sto eksperimentov s področja biologije, biotehnologije, fizikalne znanosti in znanosti o Zemlji. Med njimi so bile opravljene tudi raziskave o novih metodah zdravljanja raka in rasti alg v vesolju.

To je bil prvi let za astronavtko Sereno Auñón-Chancellor in Prokopjeva, za Gersta pa drugi. Ta skupaj s 362 dnevi drži rekord najdaljšega časa, preživetega v vesolju, med astronavti Evropske vesoljske agencije. Prokopjev je v času ekspedicije opravil tudi dva vesoljska sprehoda, ki sta trajala 15 ur in 31 minut.

Ruska vesoljska agencija Roskozmos je danes objavila tudi posnetek pristanka.