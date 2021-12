Po 3500 letih digitalno 'odvili' mumificiranega faraona. Razlog smrti ostaja neznanka

"Amenhotep I. je bil ob smrti star približno 35 let," je dejal Saleem, ki je tudi glavni avtor študije, objavljene v reviji Frontiers in Medicine. Dodaja, da je bil faraon visok približno 169 centimetrov, obrezan ter da je imel dobre zobe. Dejstvo, da so bili njegovi zobje tako dobri, priča o tem, kako zelo neverjeten je bil proces mumifikacije: "Mumificirana telesa so dobro ohranjena. Ohranjene so celo drobne kosti v ušesih. Številne kraljeve mumije so imele slabe zobe, toda to za Amenhotepa ne drži."

Mumificirano telo bojevniškega kralja je bilo dolgo časa neznanka, saj gre za eno redkih mumij, ki je v sodobnem času ni mogoče odviti. Odkritje je zato toliko bolj fascinantno, navajajo raziskovalci, saj so s pomočjo tehnologije 3D-skeniranja odkrili podrobnosti o faraonovem videzu in razkošnega nakita, s katerim so ga ob smrti pokopali. Razkrili so celo tehniko mumifikacije, ki so jo uporabili za drugega faraona 18. dinastije.

Analiza je pokazala tudi, da je bil Amenhotep prvi faraon, ki je bil mumificiran s prekrižanimi rokami, in zadnji, ki mu niso odstranili možganov iz lobanje. V povojih so medtem odkrili tudi 30 amuletov in edinstveni zlati pas z zlatimi perlicami.

Raziskovalci so sicer upali, da bodo med raziskavo lahko odkrili razlog faraonove smrti, vendar ta za zdaj še vedno ostaja neznanka. Kot so pojasnili raziskovalci, so na telesu odkrili številne poškodbe, ki so nastale po njegovi smrti, takšnih, ki bi jo povzročile, pa ne. So pa iz dešifriranih hieroglifov ugotovili, da so Amenhotepa v 11. stoletju pred našim štetjem duhovniki odvili, da bi popravili škodo, ki so jo naredili roparji grobnic.

Špekuliralo se je sicer, da so pokojnega faraona odvili, da bi znova uporabili kraljevo pogrebno opremo oz. da bi ukradli okraske, ki so bili pokopani z njim. Vendar pa so zadnje ugotovitve te teorije razblinile in pokazale, da so imeli duhovniki s svojim dejanjem le najboljše namene. "Duhovniki 21. dinastije so pri faraonu popravili poškodbe, ki so jih povzročili roparji grobnic ter ohranili veličasten nakit in amulete," je dejal Saleem.

Njegove prvotne grobnice sicer niso nikoli odkrili. Amenhotep je bil najden leta 1881 v Luksorju. Znano je, da so uradniki 21. dinastije na tem kraju skrivali mumije kraljev in plemičev, da bi jih zaščitili pred roparji grobnic.