Po 36 urah v EU dosegli okvirni dogovor o uporabi umetne inteligence

Svet EU in Evropski parlament sta dosegla okvirni dogovor o aktu o umetni inteligenci, ki vsebuje pravila za njeno uporabo v Uniji. Gre za prvo tovrstno zakonodajo v svetu, njen namen pa je zagotoviti varnost sistemov umetne inteligence, kot sta ChatGPT in prepoznavanje obraza, ter spoštovanje temeljnih pravic in vrednot, obenem pa spodbujati vlaganje in inovacije na tem področju.

Medtem ko ZDA, Združeno kraljestvo in Kitajska hitijo z objavo lastnih smernic, so pogajalci držav članic, združenih v Svetu EU, in parlamenta, v petek zvečer, po treh dneh intenzivnih pogajanj, dosegli dogovor. Tega v Svetu EU, ki mu trenutno predseduje Španija, označujejo za zgodovinskega, v Evropskem parlamentu pa poudarjajo, da gre za prvi predlog tovrstne zakonodaje na svetu. Podobno je v odzivu poudaril evropski komisar za notranji trg Thierry Breton. "Zgodovinsko! S političnim dogovorom o aktu o umetni inteligenci EU postaja prva celina, ki postavlja jasna pravila za njeno uporabo," je zapisal na omrežju X. Po njegovih besedah gre za veliko več kot le pravilnik – "to je odskočna deska za startup podjetja in raziskovalce pri vodenju globalne tekme na področju umetne inteligence". Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je menila, da bo akt pripomogel k razvoju tehnologije, ki ne ogroža varnosti in pravic ljudi. V zapisu na omrežju X je dodala, da gre za "edinstven pravni okvir za razvoj umetne inteligence, ki ji gre zaupati". icon-expand V prihodnosti bomo zaradi AI težko ločili lažne vsebine od resničnih FOTO: DALL·E Predlogi vsebujejo varovala za uporabo umetne inteligence na območju EU, pa tudi omejitve pri njeni uporabi, denimo od organov pregona. Posamezniki bi glede na dogovor imeli pravico do pritožb, v primeru kršitev pa so predvidene kazni. Evropski parlament umetno inteligenco definira kot programsko opremo, ki lahko "za določen niz ciljev, ki jih določi človek, ustvari rezultate, kot so vsebina, napovedi, priporočila ali odločitve, ki vplivajo na okolja, s katerimi sodelujejo".ChatGPT in DALL-E sta primera tako imenovane "generativne" umetne inteligence, ki se učita iz ogromnih količin podatkov, kot so spletna besedila in slike, da ustvarita vsebino, za katero se zdi, kot da jo je ustvaril človek. Tako imenovani "klepetalni roboti", kot je ChatGPT, se lahko pogovarjajo, programi, kot je DALL-E, pa lahko ustvarijo slike iz preprostih besedilnih navodil. O zakonodaji, ki jo je Evropska unija predlagala leta 2021, bosta morala sedaj za uradno potrditev odločati tako Evropski parlament kot Svet EU. Evropski parlament bo o predlogih akta glasoval v začetku prihodnjega leta, vendar morebitna zakonodaja ne bo začela veljati vsaj do leta 2025, poroča BBC.