Po 37 letih objavili prve posnetke potopljenega Titanika

Zarjavela velikanska ladja, preraščena z algami in drugimi morskimi rastlinami – tako je bil Titanik videti pred 37 leti. Krajši izsek posnetka je javnosti že na voljo. Skoraj uro in pol dolg video posnetek najbolj znane potopljene ladje na svetu pa bo prvič od leta 1986 luč dneva ugledal danes zvečer. Ves ta čas so prizore 'nepotopljive' ladje hranili raziskovalci inštituta Woods Hole Oceanographic.

A posnetek ni edinstven le zaradi svoje starosti. Posnet potop raziskovalcev leta 1986 šteje tudi za prvi človeški obisk Titanika od njegovega potopa leta 1912. Takrat se je ladja podala na prvo pot iz Anglije proti Ameriki, nato pa tretji dan plovbe zadela ob ledeno skalo in se potopila. Umrlo je približno 1500 ljudi.