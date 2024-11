Po 50 letih veliki preboj v zdravljenju astme?

Terapije z benralizumabom bi lahko predstavljale največji napredek v zdravljenju astme in KOPB v zadnjih 50 letih, poročajo tuje tiskovne agencije.

Benralizumab, ki je na voljo pod blagovno znamko Fasenra, je humanizirano monoklonsko protitelo, pridobljeno v celicah jajčnika kitajskega hrčka. Injekcije te raztopine so sicer zdravniki lahko že predpisovali posameznikom s hudimi primeri napadov astme ali KOPB, nove ugotovitve pa kažejo na pozitivne učinke pri pacientih, ki so redno prejemali odmerke benralizumaba.

Uvodna raziskava je vključevala 158 ljudi, ki so jih razdelili v tri skupine, po 28 dneh pa so rezultati pokazali, da so bili posamezniki, ki so prejemali injekcije benralizumaba, v boljšem stanju kot tisti, ki so jih zdravili z bolj uveljavljeno terapijo s steroidi.

Raziskovalci tudi sicer svarijo pred negativnimi učinki steroidov, tako da bi nov način zdravljenja lahko prinesel veliko dobrobit milijonom pacientov po svetu.

Benralizumab še ni na voljo za množično uporabo. Testiranje nove terapije se bo nadaljevalo z večjo raziskavo v prihodnjem letu, ki bo predvidoma trajala do leta 2027.

Vodilna raziskovalka Mona Bafadhel je pozdravila napredek in poudarila, da astmo in KOPB še vedno zdravimo z enakimi metodami kot pred 50 leti, čeprav ti bolezni povzročita okoli 3,8 milijona smrti letno.

Astma se lahko pojavi v katerem koli obdobju življenja, vendar je pogostejša pri otrocih. Gre za kronično vnetje dihalnih poti, ki večinoma povzroči zadihanost, težko sapo in piskanje v prsnem košu. Natančen vzrok za nastanek te bolezni ni znan, vemo pa, da jo lahko poslabšujejo različni dejavniki, kot so onesnažen zunanji in notranji zrak, prisotnost alergenov in cigaretni dim.

Znaki astme so občasni in reverzibilni, v ospredju obravnave je zato načeloma postavljena urejenost astme in ne predpisovanje zdravil. KOPB, ki povzroča težave z dihanjem, kronično proizvodnjo izmečka in kašelj, je neozdravljiva. Cilj zdravljenja je v tem primeru omiliti simptome in upočasniti napredovanje bolezni. Kajenje je vzrok za 85–90 odstotkov primerov KOPB, opozarja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).