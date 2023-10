Po dolgem času smo lahko opazovali delni Lunin mrk

Polna luna in delni Lunin mrk, 28. oktober 2023

Luna je začela prehajati v zemljino polsenco ob 19.59 po srednjeevropskem času. Vidni del mrka, ko je Luna prešla v Zemljino senco, pa se je začel ob 21.34. Vrhunec mrka je bil ob 22.14, ko se je v Zemljini senci znašlo 12,8 odstotka Luninega premera. Luna je iz Zemljine sence izšla ob 22.35, iz Zemljine polsence pa ob 00:28. Delni Lunin mrk je tako trajal uro in 19 minut.

Lunin mrk se pojavi, ko se Zemlja znajde točno med Soncem in Luno, Zemlja zato meče senco na površino Lune. Lunin mrk se lahko pojavi le ob polni luni oziroma ščipu in je zanimiv astronomski pojav.

Pojav so v društvu razložili s prispodobo projekcije, pri čemer je Luna projekcijsko platno, vlogo projektorja odigra Sonce, telo, ki meče senco na projekcijsko platno pa je Zemlja.

"Ker ravnina Lunine orbite okoli Zemlje ni skladna z ravnino Zemljine orbite okoli Sonca (ekliptiko), pač pa jo seka pod kotom dobrih pet stopinj, se najpogosteje dogaja, da je Luna v fazi ščipa nad ali pod Zemljino senco. Le nekajkrat letno se zgodi, da se Luna v celoti znajde v Zemljini senci, ali pa jo zgolj oplazi," so o tem pojavu zapisali v Astronomskem društvu Orion iz Maribora.

Pojav delnega ali popolnega Luninega mrka lahko na jasnem nebu opazujemo s prostim očesom, a je precej lepše viden s pomočjo teleskopa. "Stopnjo delnega Luninega mrka označujemo z magnitudo mrka in pomeni delež Luninega premera, ki se znajde v Zemljini senci. Če je magnituda mrka 100 %, nastopi popolni Lunin mrk," so pojasnili v Astronomskem društvu Orion, ki so včeraj tudi organizirali javno opazovanje delnega Luninega mrka v Mariboru.

Letošnji delni Lunin je bil najlepše viden v Evropi, Afriki, večjem delu Azije in na zahodu Avstralije.

Lunin mrk je sledil Sončevem mrku, ki so ga lahko 14. oktobra 2023 opazovali na območju večjega dela Severne in Južne Amerike, najlepše pa je bil viden v Srednji Ameriki. Lunini in Sončevi mrki sicer nastopajo v parih.

Kot so zapisali v društvu, bo v naslednjih letih pri nas vidnih še nekaj Luninih mrkov. "18. septembra 2024 bomo v jutranjih urah lahko opazovali delni Lunin mrk (njegova magnituda bo le devet odstotkov), 7. septembra 2025 v večernem času popolni Lunin mrk, 28. avgusta 2026 pa v jutranjih urah delni Lunin mrk z magnitudo 94 odstotkov," so navedli.