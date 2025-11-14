Po globi iz Bruslja: Google napovedal spremembe oglaševanja

Komisija je v preiskavi ugotovila, da ima Google prevladujoč položaj na trgu oglaševalskih strežnikov za založnike s storitvijo Doubleclick ter na trgu programskih orodij za nakup oglasov s storitvami Google Ads in DV360.

Kot so ugotovili v Bruslju, je Google najmanj od leta 2014 izkoriščal svoj prevladujoči položaj. To je med drugim počel s tem, ko je v postopku izbire oglasov dajal prednost lastni oglaševalski borzi AdX, ki jo vodi prek storitve Doubleclick, na primer s tem, da je AdX vnaprej obvestil o vrednosti najboljše ponudbe konkurentov, ki jo mora preseči, da bi zmagal na dražbi.

Prav tako se je s storitvijo Google Ads izogibal konkurenčnim oglaševalskim borzam in večinoma oddajal ponudbe na AdX, s čimer je ta postala najbolj privlačna oglaševalska borza, so pojasnili.

Iz Googla so danes sporočili, da očitkom Bruslja še vedno nasprotujejo, a bodo vseeno sprejeli določene ukrepe, da bi zagotovili nadaljnje delovanje svojih storitev. Med drugim so napovedali vpeljavo ukrepov za odpravo notranjih navzkrižij interesov v dobavni verigi na področju industrije oglaševalske tehnologije.

V Evropski komisiji so potrdili, da so prejeli Googlov načrt. "Zdaj bomo predlagane ukrepe analizirali, da bi ocenili, ali učinkovito odpravljajo sporne prakse in urejajo razmere glede inherentnega navzkrižja interesov," so navedli.