Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvo Znanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Znanost in tehnologija

Po globi iz Bruslja: Google napovedal spremembe oglaševanja

Bruselj, 14. 11. 2025 11.04 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
9

Ameriški tehnološki velikan Google je napovedal spremembe svojih oglaševalskih storitev. Gre za odziv na septembrsko odločitev Evropske komisije, ki je podjetju zaradi favoriziranja lastnih oglaševalskih storitev naložila skoraj tri milijarde evrov globe in končanje spornih praks. V podjetju so poudarili, da mnenju Bruslja še vedno oporekajo.

Google
Google FOTO: Shutterstock

Komisija je v preiskavi ugotovila, da ima Google prevladujoč položaj na trgu oglaševalskih strežnikov za založnike s storitvijo Doubleclick ter na trgu programskih orodij za nakup oglasov s storitvami Google Ads in DV360.

Kot so ugotovili v Bruslju, je Google najmanj od leta 2014 izkoriščal svoj prevladujoči položaj. To je med drugim počel s tem, ko je v postopku izbire oglasov dajal prednost lastni oglaševalski borzi AdX, ki jo vodi prek storitve Doubleclick, na primer s tem, da je AdX vnaprej obvestil o vrednosti najboljše ponudbe konkurentov, ki jo mora preseči, da bi zmagal na dražbi.

Prav tako se je s storitvijo Google Ads izogibal konkurenčnim oglaševalskim borzam in večinoma oddajal ponudbe na AdX, s čimer je ta postala najbolj privlačna oglaševalska borza, so pojasnili.

Iz Googla so danes sporočili, da očitkom Bruslja še vedno nasprotujejo, a bodo vseeno sprejeli določene ukrepe, da bi zagotovili nadaljnje delovanje svojih storitev. Med drugim so napovedali vpeljavo ukrepov za odpravo notranjih navzkrižij interesov v dobavni verigi na področju industrije oglaševalske tehnologije.

V Evropski komisiji so potrdili, da so prejeli Googlov načrt. "Zdaj bomo predlagane ukrepe analizirali, da bi ocenili, ali učinkovito odpravljajo sporne prakse in urejajo razmere glede inherentnega navzkrižja interesov," so navedli.

google oglaševanje evropska komisija
Naslednji članek

Evakuirani zaradi rasti morske gladine, valovi so odplavili njihove domove

SORODNI ČLANKI

Googlu 2,4 milijarde evrov globe, Irska mora od Appla izterjati 13 milijard

Zaradi prevlade spletnih oglasov Googlu 220-milijonska globa

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sataraš
14. 11. 2025 12.33
-1
Tehnološka podjetja iz ZDA samo ugasnejo svoje storitve za EU in nas čez noč pošljejo 50let v preteklost...
ODGOVORI
0 1
Albert Konečnik
14. 11. 2025 11.54
+0
Bruselj je totalni brezzobi tiger, na katerega se vsi sladko požvižgajo, edino njegovi preveč plačani birokrati se imajo za male bogove. Res bolano!!! V EU parlamentu samo bluzijo, za državljane pa ne naredijo nič. Tako pač je, če imaš za nič dela bajno plačo z vsemi dodatnimi privilegiji. Raja se pa naj znajde kot ve in zna!!!
ODGOVORI
1 1
Zmaga Ukrajini
14. 11. 2025 11.30
+3
Fino bi bilo, ko bi imela Evropa svojo lastno firmo z informacijsko tehnologijo in vsem ostalim, kar bi lahko uredila po lastnih pravilih. Tako pa Američani stalno vsiljujejo svoje izdelke, kar naprej so reklame, enako kot se Kitajci kar naprej štulijo s svojo robo, itd., itd. Skratka, vse skupaj je postalo za uporabnika precej nadležno in moteče, in komaj se ob vseh teh reklamnih smeteh najde kaj koristnega.
ODGOVORI
5 2
medŠihtom
14. 11. 2025 11.36
-1
odjavi internet in tv pa je urejeno kaj mjavkaš. to je zato ker evropa ne prozvaja nobene potrošniku/trgu zanimive zabavne elektronike. evropa proizvaja cigarete alkohol in plastične zamaške, pritrjene na plastenke.
ODGOVORI
2 3
300 let do specialista
14. 11. 2025 11.44
+2
Evropa proizvaja revščino lastnih ljudi in tiranijo nad njimi.
ODGOVORI
3 1
Želko Kacin
14. 11. 2025 11.45
+1
kwa je čoban
ODGOVORI
1 0
Želko Kacin
14. 11. 2025 11.46
-1
ukriči zgubljajo kijev v temici
ODGOVORI
0 1
rok1211
14. 11. 2025 11.23
+4
Seveda, imajo popoln monopol in lahko delajo hočejo
ODGOVORI
4 0
medŠihtom
14. 11. 2025 11.38
+0
kot prvo je potrebno vsem evropejcem ukinit zastonjske google accounte. ter jih napotit na evropske firme kjer si lahko uporabnik izbere nadomestno rešitev. pa da vidimo potem evropsko komisijo koliko miljard bo pripravljena plačat, da se google odpre evropskim uporabnikom.
ODGOVORI
2 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330