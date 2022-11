Po mesecih pričakovanj Nasa le izstrelila raketo Artemis

Raketa Space Launch System ali SLS, visoka 98 metrov, je svoje motorje prižgala ob 1.47 po lokalnem času. Da se je dvignila z lansirne ploščadi na Floridi v zrak in živahno poletela v nočno nebo, je oddala 4,1 milijona kilogramov potiska, poročajo mediji. Na vrhu rakete je vesoljsko plovilo Orion, kapsula v obliki gumijaste kapljice, ki se je, potem ko je dosegla vesolje, odlomila od rakete. Orion je sicer zasnovan za prevoz ljudi, vendar so njegovi potniki za to poskusno misijo predmeti, med njimi tudi lutke, ki zbirajo pomembne podatke za pomoč bodočim človeškim posadkam.

Raketa SLS je porabila na milijone evrov goriva, preden so se deli rakete odcepili, Orion pa zdaj lebdi skozi orbito samo z enim velikim motorjem. Ta se bo v naslednjih nekaj urah dvakrat močno prižgal, da bo vesoljsko plovilo postavil na pravo pot proti Luni. Nato bo, približno dve uri po vzletu, odpadel tudi raketni motor in Orion bo preostanek svojega potovanja prepuščen prostemu letenju.