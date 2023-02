Po novem plačljiva naročnina tudi na Instagramu in Facebooku

Gre za potrjevanje pristnosti računa uporabnika. "Namen te nove funkcije je povečati verodostojnost in varnost naših storitev," je na Facebooku in Instagramu sporočil Mark Zuckerberg in razložil, da bo cena na spletu 11,99 dolarja (11,18 evra), na sistemu iOS ali android pa 14,99 dolarja (14,11 evra) na mesec.

Meta Verified začenja delovati v Avstraliji in Novi Zelandiji, nato bo prišla na trge v ZDA in drugje po svetu. Naročniki bodo dobili značko, ki bo potrjevala, da je bil njihov račun preverjen z uradnim osebnim dokumentom.

Meta Facebook in Instagram

Tisti, ki plačajo, naj bi dobili tudi dodatno zaščito podatkov, neposreden dostop do podpore in večjo prepoznavnost. Storitev bo namenjena predvsem ustvarjalcem vsebin, ki želijo razširiti svojo prisotnost na platformah. Na voljo bo le starejšim od 18 let, saj drugi uradnega dokumenta večinoma še niti nimajo.

Tisti, ki ne bodo želeli plačati, bodo imeli svoj račun še naprej tak, kot je, ali pa se bodo poslovili z ene ali obeh družbenih strani.

Podobni poskusi Elona Muska s Twitterjem niso šli gladko. Prišlo je do nerodnega izbruha lažnih računov, ki so prestrašili oglaševalce in vzbudili dvom o prihodnosti spletnega medija.