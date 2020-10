Po pol leta spet stopili na Zemljo

Sojuz, ki je iz vesolja na domačo Zemljo pripeljal rusko-ameriško trojico, je, kot je v navadi, pristal sredi kazahstanske stepe. Anatolij Ivanišin , Ivan Vagner in Chris Cassidy so tako po dobrega pol leta oziroma po natančno 196 dneh zaključili svojo misijo na Mednarodni vesoljski postaji (ISS).

Vse tri so najprej pregledali v bolniških šotorih, preden so se odpravili na dolgo pot domov v Moskvo oziroma Houston.

Njihova misija se je začela aprila, ko so po svetu veljali strogi ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Ti so jih oropali za nekaj blišča ob odhodu. Tako je odpadlo tradicionalno srečanje z mediji pred izstrelitvijo iz ruskega vesoljskega središča Bajkonur, družine jih niso pospremile na pot, zaradi karantene pa so se morali med pripravami v okolici ruske prestolnice odpovedati tudi ogledom Moskve.

In še ena zanimivost: le mesec in pol za njimi sta proti Mednarodni vesoljski postaji poletela Robert Behnken in Doug Hurley. To je bila prva izstrelitev z ameriških tal po skoraj desetletju in številni so že začeli ugibati o znova zaostreni vesoljski tekmi. A resnici na ljubo, je ruski Roscosmos pri vesoljskem transportu še vedno v veliki prednosti pred Naso. Dvojica na ameriškem Crew Dragonu je do ISS potrebovala skoraj dva dni, s Sojuzom pa se potuje vsega nekaj ur, poroča AFP.