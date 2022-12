Po premoru se vrača Twitterjeva plačljiva modra kljukica

Po novem vam plačljiva modra kljukica prinaša še dodatno funkcijo, in sicer gumb za urejanje, kar je ena od funkcij, ki so jo od Twitterja že dlje časa zahtevali uporabniki. Številni, ki so se možnosti urejanja tvita razveselili, pa so trčili ob opozorila tistih, ki izpostavljajo, da bo sedaj Twitter še bolj izpostavljen možnosti širjenja dezinformacij, saj bo možno vsebino tvita spreminjati tudi po tem, ko bo že množično razširjena.

Tisti, ki bodo plačali in si s tem prislužili modro kljukico, bodo deležni nekoliko manj prikazovanja oglasov, njihovi tviti bodo razvrščeni kot pomembnejši, hkrati pa bodo objave lahko daljše, še posebej pri objavi video vsebin, saj jim bo omogočeno objavljati daljše in predvsem kakovostnejše videe. Vsaj tako obljublja podjetje.

Do sedaj je modra kljukica veljala kot znak za prepoznavo avtentičnosti pomembnejših profilov, bila je brezplačna in podjetje jo je odobrilo tistim, ki so zaprosili zanjo, potem ko je presodilo, ali so si jo res prislužili. Skratka, tisti profil, ki je imel ob svojem profilu še modro kljukico, naj bi bil preverjen s strani podjetja in zato avtentičen.

Musk je vztrajal, da je takšno podeljevanje modrih kljukic nepošteno, zato je spremenil pravila.

Vsi, ki so do sedaj že pridobili modro kljukico, jo bodo zaenkrat ohranili, a bo zraven posebno opozorilo, da je del starega sistema, še napovedujejo v podjetju.

Jih bodo pa sčasoma zamenjale zlate (za poslovne uporabnike) ali sive (za ostale, tudi predstavnike oblasti) oznake, še napovedujejo. Prav tako bodo vsi dosedanji uporabniki, ki bodo spremenili svoje ime, dodali fotografijo ali spremenili katerega od drugih ključnih podatkov, ostali brez modre kljukice in jo bodo lahko pridobili nazaj šele, ko oziroma če jim bo to odobril Twitter.

Plačljiva kljukica sprožila cel val lažnih profilov

Uvedba plačljive modre kljukice je kmalu po 44-milijardnem prevzemu Twitterja povzročila razcvet t. i. lažnih profilov, saj so lahko mnogi lažni profili za nekaj dolarjev pridobili modro kljukico in tako vsaj navidez veljali za avtentične.

V nekem trenutku je na Twitterju obstajala cela vrsta 'verificiranih' profilov Elona Muska, uporabnik, ki se je pretvarjal, da je farmacevtsko podjetje Eli Lilly, pa je tvitnil, da je inzulin brezplačen, in povzročil, da so delnice podjetja zanihale navzdol.