Po prvem četrtletju Twitter z več uporabniki, a ne dosega finančnih napovedi

Vse, odkar je milijarder Elon Musk kupil Twitter, se je ta družbena platforma znašla v središču pozornosti. Zdaj so iz podjetja sporočili, da je dnevno število aktivnih uporabnikov do 31. marca 2022 v primerjavi z letom prej močno naraslo. Če so še lani namreč zabeležili 199 milijonov dnevnih aktivnih uporabnikov, pa se je letos to število povzpelo na 229 milijonov aktivnih uporabnikov, kar je več milijonov, kot so mu napovedovali analitiki.

Twitter je sicer ob tem priznal, da je notranja napaka povzročila, da je podjetje med letoma 2019 in 2021 precenjevalo število občinstva.

A podjetje je ob tem objavilo tudi nekoliko manj uspešne rezultate. Prihodki prvega četrtletja je namreč nekoliko pod napovedanim. Prihodki so namreč po prvih treh mesecih znašali 1,2 milijarde dolarjev oz. 940 milijonov evrov, napovedovali pa so jim 1,23 milijarde dolarjev, kažejo podatki Refinitiva.