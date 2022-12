Po šestih mesecih znova na Zemlji: Misija je bila 'popoln uspeh'

Astronavtka Liu Jang je tako povedala, da ima na misijo in vesoljsko postajo Tiangong nepozaben spomin in da je navdušena nad vrnitvijo v domovino. Poleg Jangove posadko sestavljajo še Cai Šudže in poveljnik Čen Dong.

V vesolje so astronavti odšli v začetku junija, tam so nadzorovali zadnjo fazo gradnje vesoljske postaje Tiangong. Na Zemljo so se vrnili 4. decembra, ko so pristali v Notranji Mongoliji. Astronavte je ob pristanku pričakalo osebje, ki jim je pomagalo izstopiti iz izhodne kapsule.