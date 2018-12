Po sestrski sondi naše Osončje zapustil tudi Voyager 2

Ameriška vesoljska sonda Voyager 2 je kot drugo človekovo plovilo zapustilo naše Osončje in vstopilo v medzvezdni prostor, šest let po sestrski sondi Voyager 1. Življenjska doba sond, ki sta bili namenjeni preučevanju zunanjih planetov našega Osončja, med njimi Jupitra, Saturna, Urana in Neptuna, je bila ocenjena na pet let, a sta svojo pot nadaljevali in sta zdaj najbolj oddaljena predmeta, ki sta delo človeških rok.

Ameriška vesoljska sonda Voyager 2 je kot drugo človekovo plovilo zapustilo naše Osončje in vstopilo v medzvezdni prostor, šest let po sestrski sondi Voyager 1, je sporočila ameriška vesoljska agencija Nasa. To se je zgodilo 5. novembra, ko je Voyager 2 zapustil heliosfero, območje delcev in magnetnega polja Sonca, je pojasnila Nasa.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Sonda je zdaj od Zemlje oddaljena okoli 18 milijard kilometrov. Vendarle Nasa še lahko komunicira z njo in si od tega tudi veliko obeta. Za razliko od Voyagerja 1 ima namreč Voyager 2 na krovu še delujoč instrument, ki bo lahko posredoval prve podatke iz medzvezdnega prostora sploh, navaja Nasa na svoji spletni strani. Vsak prenos informacije, ki potuje s svetlobno hitrostjo, sicer potrebuje 16,5 ure, da doseže Zemljo oz. sondo. Za primerjavo: da Sončeva svetloba pride do Zemlje, potrebuje okoli osem minut.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Obe sondi sta v vesolje poleteli pred 41 leti Obe sestrski sondi sta v vesolje poleteli leta 1977, Voyager 2 celo nekaj dni prej, in sicer 20. avgusta, Voyager 1 pa 5. septembra. Namenjeni sta bili preučevanju zunanjih planetov našega Osončja, med njimi Jupitra, Saturna, Urana in Neptuna. Njuna življenjska doba je bila ocenjena na pet let, a sta svojo pot nadaljevali in sta zdaj najbolj oddaljena predmeta, ki sta delo človeških rok.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Prvi je Osončje zapustil Voyager 1. To se je glede na oceno Nase zgodilo leta 2012. Ta sonda je od Sonca zdaj po ocenah Nase od Zemlje oddaljena skoraj 22 milijard kilometrov.

Prvi je Osončje zapustil Voyager 1, in sicer leta 2012. FOTO: AP

Sondi Voyager 1 in 2 sta s seboj ponesli tudi podatke o človeški civilizaciji. Ti so shranjeni na pozlačeni bakreni gramofonski plošči (LP), spravljeni v aluminijasto skrinjo, na kateri so vgravirana navodila za uporabo, priložena pa je še gramofonska igla. Na plošči z naslovom Zvoki Zemlje so človeški pozdravi v različnih jezikih, ljudska in umetna glasba, pa tudi zvoki narave in živali.