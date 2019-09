Po škandalu: Facebook blokiral aplikacije, povezane s 400 razvijalci

Aplikacije so povezane s 400 razvijalci in so jih blokirali iz več razlogov, so pri Facebooku zapisali v petek. Kot so dodali, preiskava s tem še nikakor ni končana.

Po poročanju New York Timesa, ki se sklicuje na podatke bostonskega sodišča, je bilo blokiranih 69.000 aplikacij. Večino teh so blokirali, ker njihovi razvijalci niso želeli sodelovati v Facebookovi preiskavi, pri 10.000 pa so zaznali potencialno zlorabo osebnih podatkov uporabnikov družbenega omrežja.

Dokumenti sodišča prav tako razkrivajo, da je Facebook podrobno preveril ozadje razvijalcev 2000 aplikacij, pri čemer je iskal morebitne skrite interese ali potencialne goljufije. Pri še 2000 aplikacijah so opravili tehnični pregled zaradi njihovih zahtev za posredovanje podatkov.

Številke je javno objavil tožilec v ameriški zvezi državi Massachusetts kot del sodne preiskave Facebooka v ZDA. Družbeno omrežje je tudi pozval, naj objavi imena aplikacij, vendar družba teh podatkov ni želela razkriti.

Facebook je od lanskega leta, ko se je v aferi Cambridge Analytica kršilo zasebnost 87 milijonov uporabnikov, pod velikim pritiskom. Ameriška zvezna trgovinska komisija (FTC) je družbo zaradi kršitve zasebnosti kaznovala s kar petimi milijardami dolarjev.