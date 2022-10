Po motnjah WhatsApp spet deluje

Delovanje priljubljene aplikacije za izmenjavo sporočil WhatsApp je bilo moteno, tudi v Sloveniji. Uporabniki z vsega sveta so o težavah aplikacije, ki je v lasti družbe Meta, začeli poročati v jutranjih urah. Težave WhatsAppa so zabeležili na Downdetectorju, spletni strani, ki spremlja izpade spletnih strani in aplikacij po svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Downdetector je v jutranjih urah zabeležil okoli 30.000 prijav nedelovanja WhatsAppa.